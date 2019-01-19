雜貨倉庫百萬大火 殃及隔壁燒焊廠

（馬六甲19日訊）馬六甲州古魯蒙一家雜貨批發商的倉庫今日淩晨發生火災，大火迅速蔓延將倉庫內的雜貨商品燒毀。貨倉管理員透露，由於農历新年將至，公司近期進了不少貨物，這些貨物多是準備批發給馬六甲及其他鄰近州屬的商家，如今一場大火將所有貨品燒毀，損失額超過百萬令吉。

甲州愛極樂消拯局局長莫哈末韓丹表示，該局今日淩晨3時許接獲投報後，6分鐘內抵達火場，立即展開滅火及救援的工作。

當局共動員39名來自愛極樂及古務消拯局的消拯員，出動3輛消拯車、1輛水槽車及消拯局緊急醫療及拯救服務隊，失火的倉庫當時無人，火勢成功在清晨4時55分受控。

他說，失火倉庫的面積約60x90呎，大火將該倉庫完全燒毀，火勢也蔓延至隔壁的燒焊工廠，火勢及時受控，令該工廠約5%的部分被或燒毀。

失火倉庫的管理員南利表示，他在當地工作約2年，昨日下午5時30分離開倉庫時並沒有發現倉庫有異樣。詎料今早7時許，他接獲公司的電話，指倉庫失火了，於是他也趕緊到倉庫查看，發現整個倉庫遭大火吞噬。

“如今華人農历新年將至，倉庫也進了不少年關的貨物，其中以紙尿片居多。員工昨日已將部分貨物放到2輛拖格羅里，準備在今日出貨。”

另外，由於火勢猛烈，大火一度蔓延至隔壁的燒焊工廠，所幸火勢及時受控，才未釀成更嚴重的損失，工廠業者的燒焊工具及也工廠屋頂損毀，面臨約20萬令吉的損失。

燒焊工廠業者傅國強（52歲）表示，他於今日清晨約4時接獲火災的消息，於是趕往工廠查看，發現位於隔壁的雜貨倉庫發生大火，火勢也蔓延至他的工廠。

他說，他在當地營業已超過10年，這起大火將屋頂及部分燒焊材料燒毀，讓他蒙受不必要的損失，估計損失20萬令吉。