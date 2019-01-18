不滿私企獲伐木准證 聯邦訴丹州政府

（布城18日訊）因不滿吉蘭丹州政府擅自發出伐木許可證給私營公司大量砍伐和侵佔先波（Pos Simpor）原住民的土地，聯邦政府首次代表原住民起訴丹州政府等8造，以履行聯邦政府在聯邦憲法下須保護及推廣原住民福祉的法定職責。

總檢察長湯米湯姆斯今日發表文告說，這是聯邦政府自獨立以來，首次代表原住民向州政府興訟。

他說，原住民擁有豐富而古老的歷史，自古以來，他們在森林地區過著平靜及和平的生活，甚至與祖先的土地有密不可分的聯繫，同時，原住民非常依賴本身所擁有的土地來維持他們的經濟與文化發展。

“事實上，他們的遺產、傳統和生計全部都依賴於祖先所遺留下來的土地，以及土地相關的資源，而他們生活的方式包括狩獵、捕魚、開發叢林的農產品（他們的現金來源）、尋找食物、清理森林區域進行種植等。”

不過，湯姆斯指出，原住民身為大馬公民的基本權益卻不幸的長期被忽視和侵犯，過於頻密的森林砍伐及開發活動導致原住民的土地受到大幅度的入侵，在大多數的情況下，原住民不會預先獲得咨詢，他們的意見甚至不會獲得考慮，也極少得到公平的補償。

他披露，原住民傾向於避免直接抵抗或對抗，而是選擇進一步撤退到更偏遠的森林地區，至於那些選擇堅持自己立場，並捍衛自己祖先土地的原住民則被迫單槍匹馬去面對壓倒性的權利失衡情況，且被迫與強大及擁有充足資源的有關當局或單位作戰。

湯姆斯透露，丹州政府及其機構在不久前向私營公司頒發了伐木許可證，這些公司已使用重型車輛駛入靠近話望生縣先波特米亞族（Temiar）原住民的土地，並清理了大量的木材和大面積的森林，以建立榴蓮和橡膠樹種植園。

他認為，這些公司的行為等同於剝奪了當地原住民的土地與資源，並對當地的生態與景觀造成了大幅度的破壞、污染和不可挽回的傷害，令人遺憾的是，丹州政府在授予這些伐木許可證之前，不僅沒有咨詢過當地原住民，甚至沒有獻議向原住民作出任何賠償。

有鑒於此，首相敦馬哈迪及內閣決定採取法律行動，以遵守聯邦政府對原住民的承諾，而這也是希盟政府兌現競選宣言的舉措之一。

湯姆斯說，在研究了相關法律後，總檢察署已代表聯邦政府入稟哥打峇魯高庭，並在訴訟中把丹州政府、丹州土地及礦業局主任、丹州林業局主任及5家私營機構列為答辯人。

他指出，聯邦政府要求高庭宣判特米亞族原住民在先波土地的權益，並發出禁令禁止那些私營公司為獲取商業利潤而侵佔和摧毀當地原住民的土地，這起訴訟的受益人將會是原住民，而聯邦政府不會向他們收取一毛錢。

他表示，儘管丹州政府對土地、林業和採礦事務擁有管轄權，不過，丹州政府也受限於憲法及不可轉讓的義務來保護及維護原住民的福利，任何商業發展或追求利益的過程中不應犧牲原住民，以及他們作為這個國家公民所擁有的固有權。

他說，原住民或土著在世界各地的基本權利已在許多具標桿意義的案件中獲得承認，澳洲、加拿大和印度最高法院也承認了原住民的各項權益，迄今，大馬是時候加入這個行列了。(TTK)