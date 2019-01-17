前員工捲入一馬案 高盛道歉

（紐約、金馬崙17日訊）高盛集團首席執行員所羅門就前銀行家萊斯納在主權財富基金一馬發展有限公司（1MDB）醜聞中扮演的角色，向馬來西亞人民道歉，但堅稱，該行在每筆交易前都進行了盡職調查。

所羅門為高盛前東南亞地區董事長萊斯納（Tim Leissner）涉案向馬來西亞人民道歉。

他說：“馬來西亞人民顯然被多人詐騙了。”不過，所羅門強調高盛只是幫一馬發債籌集資金，許多細節都被瞞騙了。

他昨日在討論該行第四季度業績的電話會議上表示：“很顯然，馬來西亞人民被許多人騙了，包括前政府最高官員。”

所羅門為萊斯納在一馬公司中所扮演的角色道歉，並重申，高盛集團是被萊斯納和大馬政府的高級官員誤導有關劉特佐在醜聞中所扮演的仲介人角色。

法新社引述所羅門的話說：“因為萊斯納在這場詐騙中的角色，我們向大馬人道歉。”

稱被前高官欺騙

目前人在塞內加爾首都達喀爾參加會議的首相馬哈迪也將所羅門的道歉貼在官方推特上。

美國檢方去年指控2名前高盛銀行家從一馬公司（1MDB）盜竊數十億美元。高盛前亞洲合夥人萊斯納承認洗錢和違反《反海外腐敗法》，並同意歸還4370萬美元（1.84億令吉）的不義之財。

所羅門說，萊斯納否認高盛的任何中間人參與了與一馬公司的交易。萊斯納的代理律師沒有立即就記者的回應置評。

高盛2012至2013年為一馬公司發行3批總值65億美元（約267億令吉）的債券，過程中涉不當挪用27億美元（約111億令吉），被控貪污、洗黑錢和作假證供，同時被至少6國調查。美國司法部去年起訴萊斯納挪用一馬基金公款、賄賂海外官員及串謀瞞騙銀行監管。

財政部長林冠英日前透露，高盛集團（Goldman Sachs）需“接受”該集團在一馬發展公司（1MDB），涉及數十億美元醜聞中扮演的角色，不要試圖將不當行為歸咎於流氓銀行家。

林冠英日前在香港接受《紐約時報》訪問時強調，在前朝政府執政期間，高盛曾主導數筆交易蒙受虧損。

納吉：高盛需負責

人在金馬崙替國陣候選人助選的前首相拿督斯里納吉今日受詢時說，當初政府設立一個通過委任高盛集團處理一馬公司的事務，但對方沒有在有關的系統中扮演好自己的角色，所以他們需要負上責任。

納吉是針對高盛集團就一馬公司案事件向大馬人民道歉一事，這樣作出簡單的回應。

美司法部引渡黃宗華

另一名高盛集團前銀行家黃宗華被監禁在大馬監獄，美國司法部也正在引渡。

所羅門說，高盛員工均對萊斯納在案中的角色感到“極度憤怒”。

高盛沒有披露與一馬公司有關的任何其他信息，並承認公司聲譽因此案而受損，但表示，其客戶專營權受到的影響微乎其微。

高盛集團週三的報告說，儘管因為一馬公司醜聞導致法律費用上漲，但該集團的收益結果比預期來得好。

由於美國稅制改革，高盛集團在去年同期虧損21億美元後，在這第四季成功取得23億美元的利潤。相比去年同期的收益81億美元，收益基本持平。

高盛集團還將其為訴訟和監管程序預留的資金，從去年同期的900萬美元增加到5億1600萬美元。

高盛集團在2012年和2013年安排了3筆債券銷售以資助一馬公司，從中籌集65億美元吸引外國投資。

該集團向一馬公司收取了6億美元的費用，這筆費用與通常從政府交易中獲得的收費相形見絀。

自高盛與一馬公司有牽連的消息傳出後，該行股價在過去3個月下跌逾25%。

馬來西亞政府去年12月表示，正就與一馬公司的交易向高盛尋求至多75億美元的賠償。