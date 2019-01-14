脫歐協議表決料大敗 英揆警告 最終會無脫歐







（倫敦14日訊）英國國會下議院明天將表決首相特麗莎梅與歐盟達成的脫歐協議草案，有英媒預期特麗莎梅會輸200票，令脫歐進程觸礁。

英國國會下議院有650名議員，撇除議長、3名副議長，以及7名不能投票的北愛新芬黨議員外，議會將有639人參與投票，因此特麗莎梅理論上需獲得320票才會勝出。保守黨目前佔317席，連同執政聯盟北愛民主統一黨的10席，剛好327席，惟執政聯盟並非一面倒支持議案。

表決前夕，特麗莎梅將外出演講爭取支持，有媒體取得特麗莎梅的演辭摘錄，她認為國會議員將動用一切努力拖延甚至終止英國脫離歐盟，而非令英國在無協議下硬脫歐。

有英媒披露，部分執政保守黨及在野黨國會議員打算在國會否決脫歐草案後，提交舉行第二次脫歐公投的議案。

在野工黨黨魁科爾賓表明，如果脫歐協議被否決，就會對政府提出不信任動議。

議員密謀二次公投

特麗莎梅今天將到支持脫歐城市斯托克向廠工演講。英媒稱她將引述根據過去一周證據，指出英國有較大可能留在歐盟，而非無協議下硬脫歐。但她會盡最後努力游說議員支持協議，因為英國脫歐是國民公投的結果，若不獲履行將令國民對民主進程失去信任，帶來災難後果。

歐盟或允遲至7月脫歐

特麗莎梅四出爭取支持的同時，部分保守黨、工黨、自由民主黨及蘇格蘭民族黨的國會議員，已鋪路舉行二次公投。《獨立報》報導，議員草擬兩份議案，並最快於周三提交上議院，訂立公投的法律框架及投票議題，並希望於5月前成事。自由民主黨黨魁凱布爾形容草案鞏固“最終決定權公投案行動”；工黨議員烏穆納則指脫歐已與之前承諾的不同，民眾值得在脫歐有最終話事權。

另有報導指，歐盟認為英國將無法在3月29日限期前脫歐，預料特麗莎梅會在未來數周，按里斯本條約第50條延長脫歐期限。若成員國接獲有關請求，歐盟將召開特別峰會商議，或令脫歐期限推至7月。

否決協議5可能結果

1. 無協議脫歐

這個選項一直無法排除，但不論是執政的保守黨或在野工黨都竭力希望避免。英國若無協議下硬脫歐，市場將會陷入混亂。

2. 延遲脫歐 再次談判

英國可要求把3月29日的脫歐日期押後，在獲得所有歐盟成員國同意後，可與歐盟重返談判桌。惟成員國可能不同意延期，也不願與英國在脫歐問題上糾纏。

3. 提前大選

特麗莎梅或發動提前大選，以獲取更多議席協助她再次通過脫歐議案，這需要獲國會三分之二同意。惟即使議員同意提前大選，從表決到選舉之間必須有至少25個工作天，大選後亦需預留時間商討脫歐，因此這個選項也意味要延長脫歐程序。

4. 反對黨提不信任動議

反對黨對特麗莎梅政府發動不信任投票。若不信任動議通過，政府又不能在14天內通過信任動議，國會便會解散，提前大選。

5. 二次公投

英國舉行公投前需在國會通過相關法規，而在1月15日表決後至3月29日脫歐前已沒有足夠時間舉行公投，故這選項需要延長脫歐程序。