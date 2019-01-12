學校食堂漲價？ 貿消部長：將與教部探討

（吉隆坡12日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁聲稱，他將針對學校食堂漲價一事與教育部召開會議，雖然食堂承包商是由教育部透過公開招標模式篩選，但有關課題涉及消費者，即學生的權益，因此該部將會參與討論。

他今午為娘惹餐廳Kakatoo進行開幕儀式後受詢時說，學校食堂經營者由教育部透過公開招標模式篩選，過程中參與招標者須給予報價，才能獲經營資格；由於學校食堂的供應對象是學生，一般上，食物的價格都不會太高。

他直言，這是他首次聽聞食堂漲價的課題，因此會立即和教育部展開會議探討涉及的因素，以保障學生的權益。

此外，針對國內快餐漲價的提問，賽夫丁已在日前和大馬肯德基（KFC）特許經營權的QSR品牌控股公司及麥當勞管理層會面瞭解詳情，執法組會在近期內完成調查報告呈交給他。

快餐漲價報告將完成

他表明，他的任務是從中探討如何保護消費者的權利，他們不能因成本調漲就漲價，他有責任與他們會面，以傳達及勸告他們必須以消費者的利益為先，同時也告知他們必須努力吸納漲幅。當然，他必須聽取業者的意見。

他提及，肯德基及麥當勞給予的解釋是指生產成本提高，肯德基由於受特許權的限制，須向指定的食材供應商取貨，不能向其他人取得更廉宜的貨源，因此，在生產成本調漲下被迫漲價；麥當勞則是因租金、水電費及薪水等成本調漲。

“肯德基和麥當勞的作業方式有所差異，肯德基屬特許經營模式，麥當勞則是以混合模式，即有特許經營及非特許經營方式經營。”

出席開幕戈儀式者尚有貿消部副秘書長巴達魯希山、 Kakatoo創辦人鄧美嬋、市場行銷總監鍾媛媛及特許經營負責人何權峻。

東盟油價表加入汶萊

賽夫丁發現，政府要求油站業者展示的東盟國家汽油價格表有所不足，即沒涵蓋汶萊的情況後，已第一時間致電貿消部秘書長，要求他將汶萊也加入表中，因為他不想政府被視為特意隱瞞，實際上政府也沒打算隱瞞。

他是被詢及巫統林茂區國會議員凱里在推特指，政府沒展示汶萊的油價，是為顯示大馬的汽油價格最低一事給予解釋。

他提到，汽油價格是人民公開討論的課題，公開分享東盟國家汽油價格並非僅是為了比較，也展示政府開放及透明的制度。

他要感謝凱里對此課題的興趣；但他要說的是，人民可公開及透明的討論汽油價格課題，汽油價格並不是什麼必須隱藏的課題。

“汽油價格下調邁入第二個星期，政府希望商家可給予合作及支持，秉持良好的商業道德，即營運成本降低，物價也須有所下調。”

“政府將繼續監督物價是否有所下降，我們會繼續提醒商家，當政府針對國際原油價格下降的趨勢採取措施，他們也應有所表示，希望商家能聽取勸告。”