威中警方開年立功 逮3匪其中1人通緝犯

（大山腳11日訊）開年立功！威中警方今年特設2個專案小組，分別負責嚴打破門行竊案及交通工具偷竊案，昨日成功在居林逮獲3名疑在吉隆坡、檳城及吉打涉及19宗破門行竊案的華裔劫匪，其中1人是通緝犯。

威中警區主任聶羅斯今午在記者會上透露，今年1月6日，馬章武莫花園的68歲華裔老翁中午外出後，下午返家時發現住家被人破門行竊，失竊財物包括洋酒、手表、金飾、手提電腦等。

他說，根據民眾情報，警方成立了“破門行動”，昨日晚上約8時30分，在居林全福園成功截停一輛四輪驅動車，車上有2名華裔男子，警方表明身分後，2人企圖逃走，警方追上去後雙方發生肢體衝突，匪徒成功被捕。

調查顯示，來自吉隆坡的首名嫌犯（41歲），曾涉及17項毒品及破門行竊案，是其中5宗案件的通緝犯；次嫌犯來自居林（43歲，建築工友），沒有前科。兩人的尿液檢驗皆呈陽性。

“警方盤問2人後，前往居林耶迪園一住家展開突擊行動，逮捕來自居林的34歲男慣犯，他擁有的34項前科，皆與毒品及破門行竊有關。”

他說，警方從男慣犯家中搜出不少賊贓，包括18台手機、16瓶名貴洋酒、4架相機、24個金飾品、11個手錶、3個燒碳熨斗、5台手提電腦及2214令吉現金，總額估計超過10萬令吉。

聶羅斯強調，初步調查顯示，3人與在吉隆坡、檳城及吉打發生的19宗破門行竊案有關，單在今年就有5宗。3人是同謀關係，目前已被延扣4天。

“3名嫌犯駕車在住宅區內視察情況後，選在白天犯案，從前門進、後門逃，屋內雖裝有閉路電視，但嫌犯犯案時特別小心。3人落網後，相信大山腳及馬章武莫的破門行竊案將會減少。”

他也提及，警方今年會全力嚴打破門行竊案及交通工具偷竊案，因此特別成立2個專案小組，結果一開年便立了功，希望民眾提供更多情報給警方。

出席記者會者包括威中副警區主任慕斯達法、威中警區刑事調查主任哈查茲、毒品罪案調查組主任潘國斯、刑事調查組情報主任祖基菲里等。

捕2男起毒品一把氣槍

威中警方也於1月7日下午約5時許，在新邦安拔逮捕2名共車的華裔男子，起獲毒品及一把氣槍。

聶羅斯說，警方從一名嫌犯身上搜出約25.19克的冰毒，之後在車內發現63.6克疑似海洛英、57.34克疑似冰毒、1把氣槍、2顆子彈及50顆彈珠。

34歲的首名嫌犯有5項前科，30歲的次嫌犯有3項前科，2人皆來自居林，目前已被延扣7天助查。2人尿液檢驗皆呈陽性反應。

“警方相信2人涉及販賣毒品及槍火案，調查仍在進行中。”