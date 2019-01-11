煙民爆粗罵李文材 不滿禁煙令不再挺火箭

（太平、鵝嘜11日訊）雖然衛生部副部長李文材說，擴大禁煙令只是暫時引起煙民的不適應，不過，今日卻有一個視頻在社交媒體流傳，2名來自太平的煙民不滿衛生部擴大禁煙區措施，拍攝視頻向李文材爆粗口外，更挑戰當局來捉他們。

2名拍攝者確為太平人，是於昨晚在太平古老巴剎的不夜天茶攤的禁煙告示牌前抽煙，更大罵李文材不是。

被視為有意成網紅的這2名男子，其中一人還要叫人告訴倪可敏，“我是太平的AH CHUAH（阿蔡）”，他在視頻上指可以接受冷氣房禁煙，但對在飯檔，大樹下也要禁煙是非常過份。

阿蔡質問政府，為何做賊打搶不捉，反而來對付煙民，並認為政府即要禁煙，就別賣香煙，香煙要賣則不允抽，根本太不像話。他說，這項禁煙令會造成至少行動黨10%煙民失望，他揚言不會再支持火箭，更囂叫“ROCKET OUT”（火箭滾）。

不滿抽煙要躲起來

另一名老翁則質問抽煙是犯法嗎？抽煙要躲起來抽，比做賊更嚴重嗎？指有讀書的李文材，比沒有讀書的他更沒腦。

老翁全程用華語發言，除了多次罵李文材是“李蠢材”，也大罵粗話，並咒罵李文材。

太平這2位煙民將視頻上載至臉書後，引來排山倒海的指責，他們昨晚其實共錄制了2個視頻，第一個視頻是阿蔡與業者爭執禁煙區範圍，業者以尺量度后，阿蔡與業者過后和氣收場，但此視頻已被刪除。

至於怒罵李文材第二視頻，於今午才出現，目前在臉書新馬聯誼吹水站分享。

禁煙影響餐館生意 李文材：處適應期

另一方面，衛生部副部長李文材指出，一些餐館業者投訴禁煙措施令他們的生意受影響，不過衛生部相信目前還是處於適應期，再過一兩週一切就會恢復正常。

“衛生部知道有的餐館業者確實有不滿及面對生意下跌問題，他們給予的理由是上餐館吃飯、喝茶和吸煙是都是大馬文化的一部份 ，尤其在嘛嘛檔，不過政府希望通過推行新的政策改變不良文化，同時也希望煙民們能夠改掉這種陋習。”

李文材今日為馬來西亞私人執業醫生協會聯合會( FPMPAM)與衛生部聯辦的一項主要給原住民提供醫療服務的“大眾醫生” 計劃推介後在記者會上說 ，政府落實餐館全面禁煙的目的，不只是減少煙民吸煙的數量，同時也保護那些沒有吸煙習慣的人。

此外，李文材也說， 截至本月6日，衛生部已發出約1萬張違反禁煙的警告信， 當中有85%是因為沒有展示禁煙告示的餐館業者。

他指出，娛樂中心的禁煙範圍則不包括迪斯哥、酒吧、夜總會和賭場。