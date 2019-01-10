馬華領1MDB錢一案 林冠英：反貪會已調查

（布城10日訊）財政部長林冠英表明，不必就馬華被指領取了一馬公司1650萬令吉資金事宜向反貪會報案，因為反貪會已展開調查工作。

他今午在記者會說，身為財長的他有責任要馬華歸還相關的款項，因為這筆錢廣為人知是納吉發給馬華的。

魏家祥昨日挑戰林冠英就馬華接受一馬資事提出證據和向警方和反貪會報案。

“你可能做過部長，但未做過財長，如要教，我認為你需要知道（財政部職責），但因為未曾做過財長，因此，不知道財長的真正職責。”

“如果魏家祥承認這筆資金來自一馬公司並歸還，這將比通過法律程序追討更快。”

林冠英相信，有關資金來自一馬公司，因為新聞報導顯示，一些馬華區會和支會的賬戶因和一馬公司有關連而遭凍結了，而前馬華總會長蔡細歷也承認，馬華收取了1650萬令吉不明來歷資金。

他強調，魏家祥大可向納吉查詢資金來源，而不需以銀行機密做為推搪。

另一方面，他說，隨著新加坡大東方控股承諾投入20億令吉參与B40醫療保障基金，該公司將可豁免遵守外資股權的規定。

他今午在記者會上說，B40醫療保障基金將來自大東方而非政府，政府也向其他外國保險公司尋求資金，而且也會豁免削減股權。

他認為，與其強迫外國保險公司將其股權從100%降至70%，脫售給本地公司，只有少數公司受益而已，政府希望讓數百萬的大馬人從中獲利。