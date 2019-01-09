檳水費料調漲 曹觀友：仍全國最低價







（檳城9日訊）隨著水源、土地及天然資源部宣布今年或調漲水費後，檳州首席部長曹觀友預料，檳城水費將調漲11至19%，也可能超過20%。

不過，曹觀友保證檳城水費在調漲后，還會是全國最低價的，而水費附加費可能也會隨之取消。

曹觀友今午在記者會後受詢時說，州政府早在幾年前就已經開始討論水費調漲的課題。

曹觀友說，水費會跟隨調漲是必然的，但未知漲幅多少，一切需等待聯邦政府作出官方宣布。

米桶山工地土崩事件 州政府待最終報告再行動

米桶山工地土崩事件發生至今已數個月，曹觀友說，州政府將待職業安全與衛生局（DOSH）公布最終報告後，才決定下一步行動。

他說，州政府已經接獲調查委員會及檳島市政廳的報告，州秘書將會與職業安全與衛生局聯繫，在得知最新消息後方能決定採取何種行動。

曹觀友表示希望工程可以恢復，但復工與否及其他相關細節，如是否繼續採用同一承包商等，都會在取得最終的報告後方能展開討論。

5獨中喜獲2大紅包

檳州5所獨中開年喜獲兩封大紅包，分別是檳州政府制度化撥款給每所獨中的40萬令吉，以及聯邦政府撥給全國60+2所獨中的1200萬令吉。

檳州華校事務協調委員會主席章瑛說，今年已是州政府第11年撥款200萬令吉給州內5所獨中，供校方提升基本設施、興建有蓋籃球場或走廊、提升禮堂、教室、圖書館、室內體育室、進行教職員培訓以及學生課程等等。

她說，獨中撥款比較不傷腦筋，因200萬令吉將平均分配給5所獨中，而相比華小、國民型中學與教會學校的撥款，委員會需耗時2天約20小時來進行審核，再依據需求分配款項。

至於聯邦政府的1200萬令吉的撥款會如何安排，則待11日公佈後方能知曉。

出席者包括菩提獨中董事會副財政黃炎光、日新獨中署理董事長拿督黃維忠、鍾靈三校董事長拿督斯裡郭顯榮、檳華四校董事會副主席拿督溫子開，以及韓江華文學校董事會副主席拿督斯裡方炎華等。

年初二首長團拜

曹觀友將在大年初二（2月6日）下午3時30分至5時30分，首次以檳州首席部長的身份，舉辦主題為“年味食足己亥年”的新春大團拜，地點為檳城國際會展中心（sPICE）。

曹觀友誠邀所有檳城人民前來共慶佳節，活動當天將有各式表演及美食招待出席者。檳州元首敦阿都拉曼也將在當天4時蒞臨現場。