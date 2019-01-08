【教練控性侵跳水隊員】 黃強：當天一起搬椅子 我沒與隊員發生性行為







（吉隆坡8日訊）國家跳水隊前教練黃強告訴法庭，他不曾與一名21歲女跳水隊員發生性行為，也從未要求女隊員與他發生性行為。

他說，2017年9月26日，即案發當天，眾人準備到前總教練楊祝梁家中舉行慶功及謝師晚宴，慶祝3名跳水隊員在東運會獲得佳績。

他在供證時說，因為眾人指定要吃海鮮，他於當天上午10時駕車到適耕莊買海鮮，下午3時趕往武吉加里爾體育中心跳水中心參與訓練，並於下午5時30分抵達。

“當天跟其他教練一起訓練運動員，楊祝梁指示我去拿椅子給5名在場觀看訓練的教練。因為需要拿5張椅子，我也指示受害者一同前去協助我拿椅子。”

黃強說，當他們走向健身室時，受害者尾隨在後，期間也有交談。

椅子太重 途中停下

他表示，受害者申訴因眼睛還未復原而不能參加訓練的感受，他因此鼓勵她耐心等待眼睛的傷口痊癒。

他說，從泳池走向健身室的路程為1分鐘30秒，他獨自到排球場拿一張椅子，回到健身室後看到受害者拿了一張椅子，於是他再到開放區域拿了一張椅子。

他說，為湊足5張椅子，但他們到男女廁所卻找不到椅子，最終在辦公室找到兩張椅子。

“由於椅子太重，經過討論後，受害者搬2張，我則搬3張椅子。”

黃強表示，兩人由於椅子數量多而沉重，走路速度很慢，而走道當時有數名工作人員正在修理電箱。

他說，受害者途中要求停下，他則在泳池大門外抽煙，兩人是於下午6時回到泳池。

地庭法官諾拉杜拉詢問，教練指示教練拿椅子，而非由隊員負責是否為常態時，黃強說，若椅子數量少，只需一至兩張，就由教練親自拿。

稱隊員惡意指控 要求清堂供證

主控官在黃強自辯時宣稱受害者對他的指控存有惡意，因此詢問當中原由時，黃強要求清堂供證，讓在場記者離席。

不過，在中午休庭後，黃強卻在法庭外主動向記者表達歉意，並指向法官提出這項要求，是因為當中涉及隱私。

早前接受主控官瓦蘇姬副檢察司盤問時，黃強同意，由他負責訓練的兩名運動員曾上庭供證，雖然關係很好，但不認為他們沒有惡意指控他。

他也說，受害者對他的指控帶有惡意。

在受到瓦蘇姬詢問箇中原因時，黃強說，他不能在公開法庭上回答，但他願意在法庭清堂後作答。

瓦蘇姬基於目前是交叉盤問階段而提出反對，黃強說，他只要記者離席，在場有兩名國家體育理事會（MSN）官員旁聽。

地庭法官諾拉杜拉最終決定尊重黃強的意願，清堂審訊。

訓練雖嚴格 不曾使用暴力

2007至2017年期間擔任國家跳水隊助理教練的黃強說，雖然他訓練隊員的方式嚴格，卻不曾對跳水隊員使用暴力。

但他也說，在模擬比賽時無法達標的隊員，則會被“打屁股”作為懲罰。

“我會召集旗下4至5名運動員進行一場模擬比賽，如果當中有人沒有達標或輸了，就會被其他隊員打屁股作為懲罰。”

在受到地庭法官諾拉杜拉詢問跳水教練對運動員的嚴格程度時，黃強說，這取決於運動員的能力、世界排名及分數，但不包括暴力行為。

他表示，所謂的“嚴格”是教練會針對運動員跳水動作，在1至10分之間拿到10分。

他聲明，儘管對旗下跳水隊員要求嚴格，但他訓練選手有自身的專業方式，不曾致傷或羞辱他們。

“每個教練都有自己一套專業方式訓練選手，我們會和其他教練一起討論，我有自己的方式，這套方式是用在所有隊員。”

黃強說，原有9名隊員在他旗下訓練，惟隨著新教練加入分派部分隊員給新教練後，其旗下隊員減至4人。

他說，在性侵女隊員案件發生前，不曾有任何隊員向警方投報，指控他致傷他們。

詢及是否曾向隊員表示有權決定隊員能否留在國家隊時，黃強表示不同意；他說，只有馬來西亞游泳總會及國家體育理事會才有決定權。

楊祝梁：不清楚有否特殊關係

馬來西亞國家跳水隊前總教練楊祝梁在黃強被控性侵21歲女隊員案供證時說，他並不知道前教練黃強是否曾與21歲受害者單獨外出，抑或是兩人有特殊關係。

詢及黃強是否曾與隊員爭吵或致傷隊員，楊祝梁表示沒有，並表示只是平時的玩笑。

他表示，教練對隊員的嚴格程度不至於使用暴力或致傷。

他說，如果在訓練期間發生問題，他會出面解決，以確保隊員的安全。

楊祝梁也證實，他於案發當天，確曾指示受害者協助黃強搬椅子給5名觀看訓練的教練，受害者將椅子遞給他時，他也向受害者道謝。

他說，受害者和黃強當時的神情看起來很平靜，沒有異樣。

詢及跳水隊教練對運動員的訓練是否嚴格，楊祝梁說，教練對運動員的要求很高，但他對運動員的要求更高。