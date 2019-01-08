美媒：以一帶一路合約為條件 中國官員獻議助1MDB

（吉隆坡8日綜合訊）美國《華爾街日報》揭露，中國官員於2016年向前首相拿督斯里納吉提出由中資獲得馬來西亞各項“一帶一路”的建設計劃合約，作為協助一個馬來西亞發展公司償還債務的條件。

中資在馬來西亞的“一帶一路”建設計劃，包括已經被擱置的泛沙巴天然氣輸送管工程，以及正在重新談判的“東海岸鐵路計劃”（ECRL）。

報導引述一份秘談會議記錄，指這是一個馬來西亞發展公司舞弊案件最新爆出的內幕。

報導指出，中國高級官員當時告知到訪的馬來西亞代表，指中國可以運用影響力，嘗試讓美國及其他國家，放棄調查納吉和親信等人涉嫌挪用一個馬來西亞發展公司公款案件。

獻議裝偷聽器捉洩密者

搜索納吉辦公室所得的馬來西亞當局會議記錄顯示，中國官員獻議在調查一個馬來西亞發展公司案件的《華爾街日報》駐港記者住所與辦公室安裝偷聽器，以確定洩密者身分。

正被多個國家調查的一個馬來西亞發展公司弊案，已被視為全球規模最大的金融醜聞之一。

美國指控一個馬來西亞發展公司於2009年至2015年間，至少有45億美元遭不當挪用，同時指控納吉收取6億8000萬美元。

在馬中官員進行秘密會談的數個月後，馬來西亞前朝政府同意中資入股東海岸鐵路計劃以及泛沙巴天然氣輸送管工程，同時簽署由中國多家銀行提供建設資金的總值340億美元的合約，以及由中國工人承建。

文件顯示，馬來西亞官員當時建議相關工程融資高於市場價值，多餘現金挪作其他用途。

另外，中央社引述知情人士談話，指納吉當時還與北京高層密談，有意開放2個港口給中國海軍艦艇停泊。

報導聲稱，中國試圖在南海爭議水域拓展影響力，而馬來西亞開放港口等同對北京做出重大讓步，無論如何，納吉的提議最終沒有實現。

中國一直以來強調“一帶一路”是為加強沿線國家基礎建設，但上述情事凸顯計劃背後的政治力運作。

美國官員說，中國運用“一帶一路”增強對開發中國家的影響力，使相關國家陷入債務陷阱，而且中方運作也帶有軍事意圖。