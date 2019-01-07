統治者理事會24日推選 新國家元首31日宣誓

（吉隆坡7日）馬來統治者理事會將於1月24日（星期四）召開特別會議，以推選出新任國家元首和副國家元首。同時，1月31日（星期四）舉行新任國家元首和副國家元首的宣誓儀式。

掌璽大臣丹斯里賽丹尼爾發表文告說，馬來統治者理事會於今日召開的一項會議中，決定於1月24日為推選第16任國家元首和副國家元首而召開特別會議。

他於今日下午發文告說，馬來統治者也決定於1月31日（星期四）舉行新任國家元首和副國家元首的宣誓儀式。

6統治者出席會議

他說，馬來統治者於今日上午10時30分在國家皇宮舉行會議，有6名最高統治者出席會議，包括登嘉樓州蘇丹米占再納阿比丁、玻璃市拉惹端姑賽希拉魯丁、森美蘭州最高統治者端姑慕力茲、柔佛州蘇丹依布拉欣、霹靂州蘇丹納茲林沙和吉打州蘇丹沙列胡丁。

“彭亨州蘇丹因健康欠佳，以及雪蘭莪州蘇丹在國外，因此缺席會議。”

他指出，出席統治者都獲通知原任國家元首蘇丹莫哈末五世於2019年1月6日退位的事，並尊重他的意願。

“統治者們非常感謝蘇丹莫哈末五世從2016年12月13日至2019年1月6日期間，履行國家元首職責以及所作出的貢獻。”

另一方面，根據《新海峽時報》，馬來統治者理事會議今日決議，原任國家副元首的霹靂州蘇丹納茲林沙將暫代國家元首職，直到統治者會議選出下任國家元首。