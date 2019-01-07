馬哈迪：有要事需覲見 盼統治者速遴選新元首

（瓜拉登嘉樓7日訊）首相敦馬哈迪醫生希望能盡快選出新任國家元首，因為他有特定事務需要覲見元首。馬哈迪強調，他不會干涉下一任元首人選事務，因這是統治者理事會最終決定。

“政府尊重蘇丹莫哈末五世退位決定。這是依据憲法。”

馬哈迪也是土著團結黨黨魁，他出席登嘉樓州土團黨辦事處開幕儀式后，向記者這么說。在場者包括首相夫人敦西蒂哈斯瑪醫生及土團黨登州聯委會主席拿督拉查里。

國家皇宮王室事務協調官拿督旺阿末昨日宣布，蘇丹莫哈末五世退位，即日起生效。

馬哈迪指出，通常馬來統治者理事會有特定規則和方式，決定是否輪任或投票。

詢及元首接班人，馬哈迪強調，他不會干涉下一任元首人選事務，這是統治者理事會最終決定。

針對目前內閣部長表現，他說，整体上，部長表現是令他滿意的。

“我們必須記得，他們只是新內閣成員，之前他們不曾當過部長。他們受到過去是反對黨的影響，會難以抽离。”

他認為，必須給予現有部長機會，沒有必要委任新部長取代他們。

此外，馬哈迪要求各造了解為何他重視馬來族群問題，因為希望他們能崛起，与其他族群一樣發展。

“土團黨會重視馬來族群問題，馬來人還是比較貧窮的族群。

“馬來人必須有所改變，才能享受國家財富。我們不要最終被拋在后頭。”