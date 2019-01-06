國家元首宣佈退位 立即生效

（吉隆坡6日訊）國家皇宮宣佈，國家元首蘇丹莫哈末五世陛下辭去元首的職務，於即日起生效，成為大馬獨立61年來，史上第一名辭職的在任國家元首。

國家皇宮總管拿督旺阿末今日發文告指出，陛下已致函統治者理事會秘書，向統治者們正式通知此事。

他說，這項辭職符合聯邦憲法第32（3）條文，即國家元首的任期為5年，但可以隨時通過親自簽署的信函辭職，信函需交到馬來統治者理事會。

文告表示，莫哈末五世在擔任國家元首職務期間，致力履行一國之首的責任，作為穩定的支柱、正義的來源、團結的基礎以及人民的保護傘。

“陛下也對馬來統治者推選其出任國家元首職深表感激，並感激首相和政府在治理國家事務上所給予的配合。”

文告稱，作為國防衛隊的最高統帥，陛下也對國防衛隊為其和國家做出的犧牲以及忠誠表示光榮。

陛下也呼籲，人民必須保持團結、互相容忍以及共同承擔維護國家的責任，確保馬來西亞繼續保持和諧與安寧。

文告指出，陛下已準備離開國家王宮返回吉蘭丹，與丹州政府和人民共同照顧和發展丹州。

個性隨和

蘇丹莫哈末五世個性隨和，常在正式場合發表有趣言論。

2017年3月6日，他為第13屆國會下議院第五會期主持開幕發表御詞時，忽然暫停並說了一句“等等，喝口水”（Kejap，minum air kejap），頓時讓嚴肅的國會變得輕鬆愉快；同年9月9日，在最高元首官方誕辰慶典中，他在結束御詞前說了一段吉蘭丹方言。

2018年3月5日，他為第13屆國會下議院第六會期主持開幕，離場前說了一句“敲桌子嗎？”（Ketuk meja ke？），引起在場議員們哄堂大笑；同年7月17日，他為第14屆國會下議院第一會期主持開幕時，面帶微笑地說：“下議院議長、上議院主席和各位議員，請坐下，別跑掉。”（Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat，Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian，sila duduk dan jangan lari），讓議員們脫口大笑。