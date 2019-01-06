只想找口飯 Grab司機盼機場設服務區





（檳城6日訊）陸路交通局禁電子召車到機場招客風波延燒，來自檳威兩地30多名Grab司機今早在檳城國際機場拉布條和平請願，拒絕再遭遇機場德士司機的不合理對待，希望當局能在檳城國際機場設立電子召車服務區。

在和平請願後，他們還駕車環繞機場一圈，並亮起緊急信號燈，以表達心聲，隨後再把請願布條掛在巴士候車處後方的欄杆上，布條內容寫著“我們厭倦了被機場德士司機的欺壓和威脅！我們不想再被人欺壓！我們希望在機場安置電子召車服務區域”。

整個和平請願順利進行，並沒引發任何不愉快事件。

全職Grab司機葉進宗代表發言說，Grab司機於元旦在檳機場被陸路交通局取締及開罰單，只是他們面對的難題之一。其實，Grab司機每次到機場接載乘客都面對很多問題，包括機場德士司機或其他出租車司機欺壓和威脅，對方會在他們接載乘客時拍下他們和轎車照片，而他也多次被拍。

頻被拍照擔驚受怕

至於被拍照的目的是否要向當局投訴違法招客或威脅，他說：“我們都不知他們拍照的用意，所以一直擔驚受怕。”

他說，Grab司機都是合法司機，卻長期面對各種威脅和欺壓，這是非常不公平及不合理的對待。

葉進宗說，Grab司機和其他打工族一樣，只為找口飯吃，希望當局能在檳機場設立電子召車服務區域，讓他們能安心接載客人。

“我們不是想惹事生非，我們只想安心工作。”

陸路交通局日前發文告指出，根據2010年陸路公共交通法令闡明的電召車執照條例，所有電召車司機在提供服務期間，禁止在任何地方（包括機場）等客或招客。

其中一項條例，即必須通過有關公司業者提供的移動線路或應用程式接送乘客。任何司機若沒遵守1987年陸路交通法令及2010年陸路公共交通法令，可在同一法令條文下被對付。