不滿摧毀30年農作物 黃德與地主代表對峙







（文冬4日訊）地里望約五六戶農民在政府地耕種超過30年，昨日一名地主的代表持庭令到芭地展開摧毀行動，把農民辛苦種植的榴槤樹和各種農作物摧毀。隨後，文冬區國會議員黃德在芭地與地主代表情緒激動對峙的短片，於社交媒體瘋傳，引發網民議論。

事發時，黃德正在木材局進行會議，當他接獲通知後，馬上從吉隆坡趕到現場。抵達後，他目睹神手在摧毀樹木，頓時無法忍受走前阻止，情緒激動的與地主代表對峙，多次要求對方出示土地界墩的位置不果，氣氛一度緊張。

在長達4分鐘多的短片中，只見黃德一踏入芭地，就不斷用英語責問地主代表為何這麼沒有良心把農民辛苦種植的農作物摧毀，並命令對方馬上停止摧毀行動。

他一再責問對方芭地的界墩位置，如果農民種植的樹木在地主土地范圍，對方可以採取行動，而且土地是政府保留地，所以要讓大家知道界墩在哪里。

質問芭地界墩位置

地主代表向他展示所申請的庭令和文件，但他認為庭令是一回事，最重要必須要知道地主的土地范圍和界墩在哪里，不能隨意摧毀農民的農作物。

現場有人叫他不要把政治帶入此事，他氣憤表示，他今日是代表希盟政府。

在場維持秩序的一名警員在旁不斷勸請黃德保持冷靜，不要激動。

許多網民對這個短片反應熱烈，褒貶不一，有者讚他為民出頭，也有人形容他猶如“爛仔”。

較後，黃德受詢時說，此事與政治無關，他身為人民代議士，非常同情農民的困境，畢竟數十年的心血就這樣被毀於一旦，因此認為有責任協助農民。

他也強調，他不是有意侵犯執法人員的執行任務，只是有關方面必須拿出証據証明土地的正確界線。

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