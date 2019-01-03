學技能開修摩多店 失明青年獲表揚









（怡保3日訊）儘管天生失明，但青年阿茲哈不向命運低頭，向朋友學到修理摩多技能後，從2008年開始自力更生，在住家外開設修車店。他的努力受到人力資源部副部長拿督馬夫茲的表揚，并希望失業和殘障人士向他學習，不輕易放棄。

馬夫茲今日前往36歲失明青年阿茲哈位於華都牙也督亞冷路的修車店探訪時，建議今年的首相金手獎頒獎禮上增設殘障人士獎，以表揚如阿茲哈般殘而不廢的殘障人士。

憑經驗維修摩多

他說，如今許多殘障人士已不再需要“拐杖”，且不只是在街邊唱歌謀生，或者等著別人來救濟。就如阿茲哈，雖然失明，卻有超強的技能，以修摩多的技能自力更生，足以成為他人的典範。

“許多人埋怨找不到工作，然而阿茲哈是一個很好的例子。他自立，不等別人的救濟，靠自己的努力養活自己和家人。因此，希望之後將有一套更好的方式可協助殘障人士，加強他們的技能，甚至協助他們成為成功的企業家。”

他指出，在第9大馬計劃下，政府通過促進殘障人士商業協助計劃，每年撥款200萬令吉資助殘障人士，并有512人受惠；在第10大馬計劃下，受惠人士達378人；第11大馬計劃下，至今有171人受惠，而阿茲哈是其中一名受惠者，并獲得超過1萬令吉資助以添購器材。

他也希望技能發展局提出方案，以頒發馬來西亞技術證書給阿茲哈。

“阿茲哈不曾進修課程，只是憑經驗進行維修摩多工作。”

阿茲哈則感謝馬夫茲的到來，他透露自己是在出世後的兩天被母親發現天生失明，雖然失明，母親卻把他當作普通的孩子，沒有給予他特別的拐杖。他在進行修摩多工作之前，是按摩師。

自小愛聽摩多聲 能知零件位置

沒有受失明影響，阿茲哈都能知道零件的位置。他說，他無法解釋自己的修摩多技能，認為一切是上蒼的安排。不過，他倒是對摩多感興趣，自7歲開始就很喜歡聽摩多的聲音，并從朋友那裡學習維修技巧。

阿茲哈的摩多維修店沒有聘請工人，只是需要朋友替他出外買零件。他坦言自己的收入根本不能聘請工人，但如果有人要當學徒，倒是可以的。

他說，他一個月的平均收入約800令吉，目前僅希望在路口置放更大的路牌，因為有人說路牌太小而找不到路。如果可以，他也希望店面進行擴充。

他鼓勵失業者加倍努力，因為沒有工作就沒有收入，唯有自力更生才可以不需靠父母的庇護。而他除了生病，幾乎每天都工作 。