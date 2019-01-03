魏家祥：避答拉大撥款6核心問題 “林冠英比心虛更心虛”

（亞依淡3日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥揶揄財政部長林冠英，在過去兩個月針對拉曼大學學院（TARUC）撥款課題發了15篇文告，卻始終閃避他提出的核心問題，就連所整理出來的演進表也避重就輕，是比心虛更心虛的演進表。

他說：“林冠英發了這麼多文告，大部分都在重複14字——‘政治歸政治，教育歸教育’、‘政教分離’。如果這樣的論述站得住腳，他應該直面回應我的質疑和挑戰。但可惜，他完全不敢回應。”

魏家祥也是亞依淡國會議員，他今日在臉書揶揄避重就輕更突顯林冠英的心虛，同時針對TARUC撥款課題列出6道核心問題，包括如果政府不應該撥款TARUC，為何林冠英、郭素沁、張聒翔等2017年還炮轟當時的政府給得太少？他們當時在演戲嗎？

其他問題有：“請拿出證據佐證馬華干預TARUC的學術自由。連身為行動黨黨員的馬來學者達祖丁都力挺馬華的辦學理念，林冠英為何要栽贓嫁禍？”

挑戰廢除政府大學限制

“如果林冠英秉持‘教育純粹歸教育’的立場，那為何林冠英沒反對宗教和教育結合的宗教學校或教會學校？是雙重標準嗎？”

“為何拉大的行政撥款被砍至零，而瑪拉照舊獲得37億令吉，私立的吉隆坡大學（UniKL）也獲得2460萬令吉？”