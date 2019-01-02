警官要求電話充電進房報案 女商人智揭老千計





（吉隆坡2日訊）詐騙集團冒充馬來西亞郵政公司撥電給47歲女商人，告知有人使用她的身份證號碼郵寄一份裝有女事主兩張大馬卡的包裹到沙巴，讓曾經多次遺失身份證的女事主信以為真，幸好女事主最後一刻發現事有蹊蹺及時掛掉電話，才沒有被騙。

來自甲洞的鄭淑蓉於新年前夕上午9時，在家接到一通自稱是登嘉樓馬郵政公司的來電，指有一名男子使用她的身份證號碼郵寄一份包裹到沙巴，包裹裡被發現有一件外套及2張女事主的大馬卡。

她今日在記者會上說，由於曾經多次遺失身份證，而最後一次是在去年，所以當對方聲稱包裹有她的身份證時，令她深信不疑。

要求進房鎖門起疑心

她說，對方隨後很貼心地幫她把電話轉到位於登嘉樓馬郵政公司的警局，跟一名自稱是女警員的莎麗娜通話。

鄭淑蓉向莎麗娜說了事情的來龍去脈，後者便把電話轉給一名葉姓男警官。“葉警官跟我拿手機號碼，說要跟我進行線上報案。”

她披露，警官說等下他會使用登嘉樓州警察總部的電話（09-6354722）聯絡她，並指示她上網檢查電話號碼，以證實他沒有說謊。

為了進行確認，她當下便根據“葉警官”的步驟進行查證，並發現電話號碼確實是登嘉樓州警察總部的電話號碼。

不過，鄭淑蓉說，警官撥打她的手機時，電話來電顯示是+999096354722，比原本的號碼多了“+999”的數字。

當她就此質問“葉警官”時，對方聲稱這是警察的報案程序，普羅大眾是不懂的，再次博得她信任。不過，當“葉警官”要求她進房鎖門，不要有人在旁，以免干擾報案程序進行時，隨即讓她開始起疑心。

她說，當時她跟家人身處客廳，但電話中的警官要求她進房，還不斷強調報案進行時不可以有任何的干擾，堅持要她進房才罷休。

為了打發“葉警官”，鄭淑蓉於是謊稱已經進房。“我跟他說我已經進房了，他並不相信，說沒有聽到關門聲，我便說我的房門關門是沒有聲音的。”

為了讓對方相信，她還假裝高喊女傭，叫她不要進來打擾。

她指出，“葉警官”還問她手機是否有足夠電源，因為報案程序需要耗上一些時間，擔心電源不足會讓通話中斷，影響整個報案程序。

假稱拿充電器掛斷電話

“他說如果電話電源不足，建議我先拿充電器充電，才進行線上報案程序。”

“葉警官”的奇怪要求，讓鄭淑蓉更加懷疑對方是個騙子。她在發現事有不妥後，機警地向警官聲稱，其手機充電器在樓下，需要掛斷電話下樓取。

鄭淑蓉掛斷電話後，即刻撥電給馬華公共服務及投訴局，該局主任拿督斯里張天賜告知她這是詐騙電話，要求她不要理會對方。

因此，當警官再次撥電給她時，她已不再接對方電話。

曾接獲愛情包裹詐騙電話

鄭淑蓉透露，這是她第二次接到詐騙電話，之前曾經接過愛情包裹的詐騙電話，當時同樣沒有上當。

她坦言，雖然她曾經看過詐騙電話的新聞，但當她接到登嘉樓馬郵政公司的來電時，她並沒有即刻察覺是詐騙電話。

她說，一開始時撥電給她的郵政公司職員是用馬來語跟她對話，之後詢問她擅長的語言後，才改用華語跟她交談，包括與葉警官對話。

用另一手機錄下通話

她透露，整個對話過程超過半小時，“葉警官”得知她不擅長上網搜尋東西後，還很有耐心地教導她每個步驟。

女事主跟“葉警官”以手機通話開始，便使用另一台手機將這段通話進行錄音。女事主在馬華公共服務及投訴局主任張天賜陪同下，召開記者會敘述整個通話過程時，也將這段電話錄音播放給在場採訪的記者聆聽。

張天賜指出，去年投訴局共接到5宗類似案件，涉及款項共330萬令吉，其中一宗案件的受害者被騙金額高達300萬令吉。

他說，所有受害者都被要求不可以中斷通話，手法一模一樣。

他籲請大眾若接到類似來電，不要理會，即刻掛斷。