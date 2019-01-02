廢考疑慮可諮詢教局 統考特委會3月呈報告 黑白鞋襪都行





（賽城2日訊）教育部副部長張念群說，學生在過度期可以自由選擇穿白鞋或黑鞋抑或黑鞋白襪混搭上學，校方不會向學生採取對付行動。

她今日巡視新學年開課的賽城聯合華小時強調，此舉為了方便家長，同時避免造成浪費。

2年時間適應

“方便家長是教育部的本意與初衷，所以在黑鞋黑襪於2021年落實前的過渡時期，學生可以自由選擇，包括白襪配黑鞋。”

“在這段時間，不管是白鞋黑鞋、白襪黑襪，甚至混搭都可以被接受，希望校方也了解教育部旨在方便家長而非為難的初衷與本意。”

她表示，希望各方都能夠於未來兩年逐步適應。

統考特委會3月呈報告

針對廢除小學一至三每年級考試課題，張念群說，教育部將會在各州局設立諮詢柜台，為家長們釋疑。

她表示，教育部也將繼續為老師提供更多培訓，讓教師能了解如何以多元方式對學生的進行校本評估。

她不諱言，確實有一些教師和學校對廢考仍有一些不確定的地方，教育部已為此在各州成立諮詢櫃檯，家長若有疑問，也可以撥電詢問。

詢及首相敦馬哈迪稱政府承認統考必須考慮馬來人感受問題，張念群說，教育部已經成立特別委員會對獨中統考展開實情調查（Fact-finding）工作，以及展開對話，就由委員會完成工作，在今年3月提呈報告給國會。

有關上訴庭將於1月7日就關中考統考一事作出裁決問題，她說，教育部將會作出宣佈。

不滿高庭於去年裁決關丹中華中學學生參與考屬合法，4名獨中家長因此提出上訴。上訴庭指出，《1996年教育法令》69（1）條文闡明，賦權考試局批准非獨中報考統考，董總及關中因此應該向考試局取得書面批准。

董總於去年11月16日將致給考試局的函件交給張念群，讓張念群就關中是否可以考統考的課題，與考試局做進一步商討。