摩多免付費 無需兜遠路 騎士請用二橋摩多道









（北海、威南1日訊）檳城大橋與第二檳橋今日凌晨12時00分起同步取消摩多過路費，每天逾2萬名摩多騎士不論取道一橋或二橋都是零收費。因此，為安全起見，騎士受促使用有摩多專用道的第二檳橋。

武吉淡汶區州議員吳俊益說，之前檳城大橋和第二檳橋的摩多過路費分別為1令吉40仙和1令吉70仙，很多騎士寧願捨二橋選大橋。隨著這兩座橋都取消過路費，威南和北霹靂的騎士不必再兜遠路走大橋。

根據統計，每天約有2萬輛摩多使用大橋，但第二檳橋只有約1600輛。

“而且，二橋有很寬闊的摩多專道，大橋沒有，騎士在大橋必須在車輛中穿梭行駛，其實很危險。”

二橋至今每月虧錢

吳俊益說，第二檳橋的總建築費是45億令吉，土地徵用1億8900萬令吉，它在2014年3月2日通車，4月1日開始收費，每個月都在虧錢，通車啟用至今每月都在虧錢，逾4年的總收費仍不夠應付第二檳橋一年的營運開銷。

吳俊益曾向州政府建議，強制性規定重型車輛使用二橋，一來提高二橋使用率，二來舒緩大橋交通流量，一舉雙得。

他說，二橋從通車至今年9月為止，車流量達712萬604輛，摩多佔198萬8912輛。4年多的開銷高達5億2778萬9430令吉，而總收費只有1億4251萬8580令吉，只夠一年的操作和保養費，甚至還不夠還土地徵用費，長期虧損卻沒有措施來刺激使用率。

“我在去年11月的州議會口頭提問二橋的總建築費和總開銷、以及會不會減低過橋費，另外也建議一橋、二橋和渡輪必須同一個管理層，三個通道收費必須劃一，檳州居民可以獲得20%折扣，這項將帶入州議會和檳州交通委員會討論。”

據他所知，渡輪也在虧損中，3通道劃一收費可以鼓勵威北的人使用渡輪，分散車流量。

他認為，必須善用現有的交通基建納入檳州交通大藍圖，來減少車輛進入檳島，大橋交通舒緩後公車捷運系統就有望落實。

13摩多收費亭分階段拆

隨著檳城大橋取消摩多過路費，13個摩多收費亭將分階段拆除；其中2個去年已拆掉，剩餘的會在今年陸續拆除。

昨晚，有許多民眾因趕往檳島參與倒數活動及觀賞煙火，在晚上11時許付費過大橋，但仍有許多騎士在大橋不遠處等候免費過橋，見證這歷史性的一刻。

公共工程部今日發文告說，豁免摩多過路費方案能有效減輕民眾生活負擔及提升生活水平，騎士也能提早19年使用免費大橋。每天約有2萬輛摩多使用大橋，他們將從上述措施中受惠。

刺激國家經濟成長

從威省大山腳到檳島參與倒數活動的朱雲龍（22歲）說，他有聽聞大橋公司要廢除摩多過路費，但不知何時生效。他歡迎這項措施，認為不僅可讓騎士省下過路費，也能刺激國家經濟成長。

每月省30元過橋費

王奕倫（20歲）每個月平均使用大橋僅5次，但對於住在威省天天要往返檳島上班的民眾，無疑是很好的措施，能讓該群人士至少省下逾30令吉過路費。

盼汽車過橋費調降

來自北海的活動策劃人員王康瑋（30歲）受訪時指出，希望汽車過路費也可以減低，折扣個20%至30%，讓更多駕駛人士受惠。

“我用大橋是因為渡輪服務沒改善，候船時間與登上大橋時間差不多，就算大橋塞車也只是堵個半小時，不會像渡輪有時候要等上1至2小時。”

一個月來回逾20天

電線技工李發財（41歲）住在檳島但來回使用大橋到北海做工，至今有六七年，一個月來回至少20多天。廢除過路費至少可為他省下逾30令吉。

盼政府推更多措施

在國能公司任職的馬淡爾（50餘歲）說，他每周會使用大橋7次，如今大橋廢除摩多過路費，讓他每個月可以節約逾30令吉開銷。他希望新政府能推出更多措施讓人民受惠。