食肆落實了 範圍將擴大 自助洗衣店禁煙











（吉隆坡1日訊）所有餐飲食肆2019年全面落實禁煙措施今日正式開跑，而在未來，政府將進一步把更多公共場所劃入禁煙區，包括自助洗衣店等。

衛生部長祖基菲里強調，這一次政府把9類型的餐飲食肆列入禁煙區，當中包括露天小販中心、咖啡店、檔口、海邊餐館、餐車、空中餐廳、火車餐館和船上餐廳等。

“政府將在未來根據需求為這份名單中增加更多名額，把更多的公共場所列為禁煙區，以便打造一個更健康的馬來西亞。”

祖基菲里是今早在政府把9類型餐飲食肆列為禁煙區的首日，率領衛生部官員等巡視柏邁蘇里一帶的餐館後，在記者會上如是指出。

他提及，政府將逐步的把更多的公共場所，例如洗衣店列入禁煙區，這是因為根據觀察，不少煙民也會在自助洗衣店內抽煙，這將危害在洗衣店內的等候人士，尤其是小孩的健康。

他說明，這項餐飲食肆禁煙的措施將有6個月緩衝期，政府希望在這6個月向業者和民眾宣導政府的這項計劃，以提高民眾意識。“我們不是為了懲罰民眾，在這6個月的緩衝期間，執法組僅會提醒業者和民眾，唯緩衝期過後，政府才嚴格執法。”

給予6個月緩衝期

衛生部是在去年10月宣布，從2019年1月1日起，所有餐飲食肆，包括露天餐館和小販中心，將全部劃入禁煙區。

任何在禁煙區內抽煙的個人將被處以高達1萬令吉的罰款或面臨不超過2年監禁，而允許顧客在餐館內抽煙的業者，將面對高達5000令吉的罰款及不超過1年監禁；沒有在餐館張貼禁煙告示牌的業者則會面對3000令吉的罰款及不超過6個月的監禁。

在上述禁令下，所有電子煙和含尼古丁的水煙也都被列入禁抽的範疇內。

被煙民維權俱樂部提控

政府已準備好面對

對於煙民維權俱樂部的7名成員入稟法庭，對政府在所有餐館食肆實施禁煙令進行司法檢討一事，祖基菲里強調，政府已做好准備在法庭上面對他們。

他說，我國是民主的國家，對方有權提出控訴，但政府也有很強的依據落實餐飲食肆禁煙措施，政府堅決保護弱勢群體，如老人和兒童，以保障他們免在公共場所吸入二手煙。

據報導，7名煙民維權俱樂部的成員是以政府的禁煙令已違憲為依據而申請司法審核。他們認為，吸煙不是罪行，他們與非煙民享有同等權利，政府的禁令已使到他們在公共飲食場所的權利受剝奪及歧視。

不過，祖基菲里承認，在公共場所遏止電子香煙和水煙確實出現爭議，因為他們聲稱電子煙的液體並不含尼古丁。

他說，衛生部有本身的機制來確定電子煙液體是否含尼古丁；政府也可通過其它方式取得樣本在實驗室進行檢查。

他聲稱，政府通過標準作業程序（SOP）來確定電子煙成份並不困難，衛生部擁有足夠依據支持這項計劃。

不修改煙草產品管制法令

對於政府是否有計劃落實2013年所提出修改2017年煙草產品管制（修正）法令中闡明的尼古丁和焦油的排放量，以降低煙民的煙癮事宜，祖基菲里說明，政府並沒有上述打算。

他解釋，政府沒計劃修改2017年煙草產品管制（修正）法令中闡明的尼古丁和焦油的排放量，因為修改尼古丁和焦油的排放量與減少煙民抽煙是兩回事。

他說，2017年煙草製品管制（修訂）條例21A條中，控制焦油和尼古丁含量只是排放量，而非一些人所誤解的香煙中的尼古丁和焦油的含量。

他表示，煙草中的尼古丁和焦油含量實際上是多樣的，而煙民吸煙的方式也是決定這兩種化學物質被攝入的水平。

出席上述記者會的尚有公共衛生副總監拿督張志強、衛生部聯邦直轄區局長峇蘭等。