盤點2018年新聞熱搜 檢視社會大小事關注



















2018年對我國而言是風起雲湧及迎來巨大轉變的一年。在堪稱為我國史上最激烈的大選中，老樹盤根60年的國陣政權轟然垮台，我國迎來首次中央政權改朝換代，開啟希盟執政新時代。

《光明日報》梳理了2018年普遍上最受大家關注的大熱搜關鍵詞，從中檢視新政府表現和國內大事。期待政府在2019年將展現更踏實並符合人民期許的表現，齊心共建美好大馬。

·改朝換代 / 換政府

2018年全國大選堪稱是史上最激烈的選情。在509大選開票夜，選委會直至凌晨時份還未完整正式公佈大選成績，這是大馬人民最睡不著的一夜。

在全民海嘯下，希盟成功以簡單多數議席執政聯邦，實現我國獨立60年的首次中央政權輪替。而時任首相兼國陣主席納吉也在隔天承認敗選。

93歲的敦馬哈迪退下15年後，再次出任首相。用手中選票促成改朝換代的大馬人民期望換來新政府，迎來更廉潔美好的新馬來西亞。

·SST

希盟的競選宣言及百日新政第一項承諾就是要廢除GST。果然，希盟在509大選贏得中央政權後，兌現承諾廢除實行了3年的GST。民眾在2018年6、7及8月，享受零稅務蜜月期。9月1日開始，希盟政府重新實行SST稅制。

·廢死

希盟上台後主張廢除死刑。首相署部長劉偉強指出，內閣決定廢除8個法令下共32項罪名，包括謀殺罪的死刑，改為終身監禁，內閣對此立場堅定，勢在必行。

廢死議題引起兩極化反應。反對廢死者認為，這不僅對受害死者不公平，也會提高罪案率；認同廢死的論述則包括應給罪犯悔改機會，也沒證據顯示死刑有效降低罪案率。

受害死者家屬及死囚家屬各別召開記者會，聲淚俱下表達各自立場。廢死法案最終無法如期在今年提呈國會，預料將成為國會2019年3月復會時的焦點。

·獨中撥款

財政部長林冠英在提呈2019年財政預算案時為華教捎來好消息，不僅華小及華中將分別獲得5000萬令吉及1500萬令吉撥款，獨中也將破天荒首次獲得共1200萬令吉撥款。馬華總會長兼亞依淡國會議員魏家祥說，獨中獲得1200萬令吉撥款是否足夠則需各自評估，但無論如何，至少是個好的開始，還是值得被肯定。

·退黨 / 跳槽

國陣在第14屆全國大選痛失中央和多州執政權。所謂樹倒猢猻散，民政黨、土保黨等成員黨紛紛退出國陣。國陣從全盛時期的13個成員黨，淪落到僅剩巫統、馬華及國大黨，3個成員黨。

儘管國陣痛失政權，巫統仍在大選中獨贏54個國席，原以為保得住國會最大黨的地位，過去半年多卻掀起巫統議員退黨潮。截至年杪，巫統的國席已跌破40席，比公正黨及行動黨還少。

這些退黨議員大多都在找機會跳槽希盟，尤其想加入首相敦馬哈迪領導的土團黨。政治青蛙的行為不僅引起民眾強烈反彈，連希盟內部也湧現反對聲浪，接受青蛙議員等同於背叛選民。

·ICERD

首相敦馬哈迪2018年9月在聯合國大會發表演說時說，大馬將會簽署其餘有關人權保護的聯合國公約，包括《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD）。

此事帶上國會討論時，引起巫裔社群不安，擔心將破壞憲法153條文賦予他們的特權。在巫裔社群強烈反彈下，敦馬哈迪最終宣布政府不會簽署ICERD。在巫統、伊黨和馬來團體號召的反ICERD大集會如期於12月8日在吉隆坡舉行，改稱集會目的是感恩政府不簽署ICERD。警方指參與者有6萬人，主辦方則宣稱達30萬人。

·百年興都廟騷亂

雪州梳邦再也一間百年興都廟因拆遷糾紛，自11月25日爆發一連幾天的騷亂，暴徒縱火燒車，事件更導致一名年僅24歲的消拯人員阿迪值勤時疑遭毆打至重傷，搶救3週後不幸離世。

內政部長慕尤丁指出，是發展商的律師僱傭私會黨鬧事。發展商回應，現場人員只是在警方監督下進行有秩序的拆遷工作。政府強調，此事件與種族無關，矢必查明真相，嚴懲違法者。

·PTPTN

希盟競選宣言承諾，月薪未達4000令吉的高等教育基金（PTPTN）借貸者可暫緩償還。但在11月2日公佈的財政預算案，卻宣布只要月薪達1000令吉就要開始償還，引起學生不滿。

當局之後宣布把需還貸的月薪門檻調高至2000令吉，但仍無法平息不滿，原因是所要採用的自動扣薪償還制，還是激起反對聲浪。隔了幾天，教育部在壓力下宣布擱置自動扣薪制。

政府在PTPTN還貸方案上的一轉再轉，引起民眾的負面感官。無論如何，欠債還錢，天經地義，借貸者受促準時攤還貸款，好讓該基金可繼續協助有需要的學弟妹。

·黑校鞋

馬智禮自出任教育部長，對我國教育大小事提出不少改革想法，當中熱議度最高的是黑校鞋政策。2019及2020學年，學生可自由續穿白校鞋，或改穿黑校鞋；2021年，學生則必須全面改穿黑校鞋及黑校襪。

馬智禮所提出的教育改革還有從2019學年起，小學一至三年級的考試將被廢除，好讓學生快樂學習。馬智禮其他引起熱議的想法還包括建議酒店開放游泳池讓學生學游泳、在大學裡建油站及在油站打造閱讀角落。

·承認統考

承認獨中統考向來是華社的一大心願。大選前，國陣競選宣言在承認獨中統考的項目上採用“boleh dipertimbangkan”（可考慮）的字眼，而引起熱議；

希盟上台之後，教育部長馬智禮說，承認統考文憑是希盟其中一項競選宣言，但並不在希盟百日新政內。政府將在5年內詳細研究此事，包括承認統考是否影響國語地位及國民團結。

·檢討中資

希盟上台後積極檢討前朝政府定下的大型計劃，包括涉及中國投資的東海岸鐵路、馬新高鐵、柔佛碧桂園森林城市及馬六甲皇京港計劃。首相敦馬哈迪更指示拆出馬中關丹產業園的“萬里長城”圍牆。

希盟政府是基於沉重國債導致無力承擔龐大費用、計劃或存在不公條款，甚至可能影響我國主權，才檢討有關計劃。市場則擔心希盟政府對待中資的態度，恐影響馬中友好及中國對馬投資，衝擊經濟。

·拉大撥款

拉曼大學學院（簡稱拉大）過往幾年獲得聯邦政府每年3000萬令吉撥款。財政部長林冠英在2019年財政預算案中卻只宣布為拉大撥款550萬令吉。林冠英和創辦拉大的馬華也因此事而展開一番口水戰。

林冠英說，拉大是馬華所控制的學校，他沒有理由去資助政敵的學校；他更警告馬華若敢胡亂調漲拉大學費，財政部必會對付；他也主張政治與教育分割，讓校友會接管拉大。

馬華總會長魏家祥則強調，拉大雖由馬華創辦，但由始至終不曾把政治帶入校園，更以專業方式把拉大交給學術人員管理，馬華絕不會與拉大切割。他也說，拉大明年學費將微幅調漲，但仍會比其他私人學院低。