慕尤丁：全民參與 新土著議程各族共榮

（布城30日訊）土著團結黨主席丹斯里慕尤丁說，新土著發展議程將貫徹新馬來西亞精神，公平的讓所有族群參与經濟，攜手實現共榮。

有鑑于此，他說，他擬議的新土著議程有必要涵蓋多方單位，如馬來經濟組織、所有族群商會、業者和企業人士。

他說，新土著議程也將考量採納經濟專家、專業人士組織、非政府組織及希望聯盟盟黨的意見。

慕尤丁也是內政部長，他於今日在土著團結黨代表大會上致詞說：“一旦我們命名為‘共榮藍圖’的新土著議程落實，我們希望獲得所有人的支持。

“因此，在首相兼我黨名譽主席敦馬哈迪面前，我懇請敦馬支持并採納這項建議，從而令政府加以落實。”

不掠奪他族成就自己

慕尤丁指出，落實“共榮藍圖”的先決條件，是打造全民共享國家繁榮的環境，不分種族、階級與區域。

“我們希望馬來人進步的同時，其他族群也同樣進步。我們不會從其他族群掠奪來成就自己。”

他說，通過落實全民共榮的政策，勢必能讓全民共享經濟增長的成果。

慕尤丁說，假如國家經濟發展停滯，人民無法共享成果，甚至可能發生彼此互相掠奪僅剩的經濟利益。

“若政策會阻礙經濟增長，這就不是我們想要的土著發展議程；若這個政策會破壞國家競爭力，這就不是土著議程；假如這個政策會催生貪污、濫權舞弊歪風，這同樣不是土著議程。”

“倘若這個政策會阻礙其他族群公平獲得進步與成功的機會，這也不是土著議程。”

慕尤丁引用馬哈迪提醒土著改變心態爭取成功的談話說，改變心態將成為擬議的新土著發展議程的組成要素。

“我們須注重忠誠可靠、勤勉、紀律、勇敢無畏、才幹等所有馬來人生活中的倫理價值觀。”

他也提醒馬來人，不要永久依賴政府或馬來政黨的援助。

“馬來人必須能夠自力更生，能夠與其他人競爭，這是我們成功的真正秘訣。”