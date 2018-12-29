【土團黨青年團大會】賽沙迪：設嚴格入黨條件 土團禁巫統文化滲透

（吉隆坡29日訊）土著團結黨青年團團長賽沙迪強調，他不會允許土團黨成為巫統2.0；他強烈要求黨領導層在允許前巫統領袖入黨時設下嚴格條件，除了要求他們向人民道歉，也不要給予重要職位，嚴禁“巫統文化”滲透土團黨。

“土團黨青年團將會強烈要求審查他們的行為舉止！申報財產！不用想會被給予什麼重要職位！最重要的是，向人民道歉！如果他們跳槽是為了名和利，我們何必要接受這些前巫統的人？土團黨不是名與利的政黨，土團黨是為了國家和民族的政黨！”

提出三大願景

賽沙迪今早在首屆土團黨青年團代表大會上發表政策演詞時提出三大願景，即不要試圖成為巫統、不要試圖背叛青年團及不要典當土團黨原則。

“土團黨不是巫統，土團黨一直也不會成為巫統，土團黨不需要在政治行賄，不需要為了政治存活而賣國，不需要為了政治而成為偽君子，或玩弄種族課題。”（TTK）

勿為存活跟隨巫統作風

賽沙迪告誡黨員，土團黨不能也永遠不可以為了政治存活而跟隨巫統的作風。

他說，土團黨不能為了政治存活，高舉馬來短劍，讓馬來人恐懼，深化他們對社會的偏見，只為了政黨贏得選舉的私人利益。

“或許我們可高舉馬來短劍，可以自稱為伊斯蘭和馬來人的鬥爭者，散播種族及宗教政治就能增加選票，抬起其他民族的棺材只為了增加馬來人的懼怕及對社會的偏見，最終就能贏得大選。”

“可以，我們可以這麼做，我們可以奉行巫統的做法，但是，這不是我們，我們是土團黨不是巫統，就讓他們在政治圈子做骯髒的事，我們更為高尚，我們不能為了勝選而貶低及踐踏自己的道德價值觀。”

有人圖倒區部青年團長 賽沙迪吁勿背後玩手段

賽沙迪自爆黨內有人不滿土團黨青年團，甚至發生區部主席要將區部青年團團長拉下馬的事件。他警告，自己將青年團的朋友視為親兄弟，若有人要對付他的兄弟，就通過正當程序，而不是在背後玩手段。

“請記得，委任區部青年團團長的不是我，不是黨領導層，不是敦（馬哈迪）也不是丹斯里（慕尤丁）。”

“若沒青年團，土團黨也會‘關店’，唯有青年團崛起，土團黨才會崛起！”

他說，自己除了是土團黨創辦人之一，他也誕生自青年團，他時常提醒領導層青年團的潛力無可限量，巫統正是因為忽略了黨內的青年才會倒下。

他強調，儘管他有權委任各區部的青年團團長，但他沒這麼做，反而交由基層自己選出團長。

儘管土團黨已成立2年多，但這是土團黨青年團第一屆代表大會。不過，大會現場前排有許多空位，就連希盟成員黨方面，也只有行動黨有代表出席。

除了成員黨代表，土團黨青年團也邀請了外交使節出席大會開幕，但根據觀察，現場只有約5名外交使館代表。

行動黨新任社青團團長李存孝與一名社青團代表結伴出席大會，但公青團團長阿克瑪、誠信黨青年團團長沙尼則不見蹤影，公正黨與誠信黨也完全沒派代表出席。

據了解，沙尼是因為腿傷而不克出席，阿克瑪缺席的原因則不得而知。

除了外交使節及成員黨代表，被安排在前排座位但沒與會的還包括大紅花俱樂部及非政府組織代表。