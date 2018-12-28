土團將落實馬來人進步議程 慕尤丁倡議新土著政策











（吉隆坡28日訊）土著團結黨主席丹斯里慕尤丁說，他將向希盟領導層及政府建議落實新土著議程政策，而該政策將著重創造平等成果，並不是提供平等機會，因為達到平等成果的平等機會不是公平的政策。

他強調，新土著議程政策的概念是公平共享繁榮。

“舉個例子，如果你有10令吉，你的朋友有100令吉，你們兩個獲得一樣的機會，從你們各自所擁有的金錢中賺取10%的利潤，結果是，你獲得1令吉的利潤，你的朋友獲得10令吉的利潤。”

“即便你們擁有賺取100%利潤的機會也是一樣，你的收入將會增至20令吉，你的朋友的利潤則將增至200令吉，這是因為你一開始的收入低，因此，若我們集中於給予平等機會而不是平等成果，久而久之，你和朋友的財富差距將會持續擴大。”

他週五晚為土團黨青年團及婦女組代表大會致開幕詞時說，土團黨將會落實一個能確實讓馬來人及土著全面進步的新土著議程政策。

“我會將這帶到希盟黨主席理事會提出建議，以便這個新土著議程政策能成為希盟的核心政策，並獲得內閣同意，以成為國家議程來實行。”

他指出，馬來人在經濟上的成就還是落後的，因此需要落實新土著議程政策，以便他們能在國家的繁榮下公平受惠。

“我們要土著的經濟成就與其他種族同等，因此，這個土著議程政策不會只專注於解決土著的貧困問題，也要振興土著中產階級及專業人士，培育更多有競爭力並能站上國際舞臺的土著企業及商人。”

建議政府合約只供土著競爭

慕尤丁說，當局需採取支援措施來刺激土著經濟，如在政府採購方面，實行以土著為主政策，以及分拆和競爭政策。

“也就是土著在（競標）合約上，只是與土著競爭而已。”

他隨後還對臺下的代表說“不拍手也沒關係”，結果，臺下的代表即刻給予熱烈掌聲。當時，坐在臺上的領袖也包括土團黨青年團團長賽沙迪及婦女組主席麗娜哈倫。

慕尤丁提出的刺激土著經濟措施包括為新科技及未來經濟領域企業家提供支持及獎掖，以及增加土著年輕企業家與土著企業及官聯公司的合作及實習機會。

指LGBT結婚法令不可能通過

慕尤丁說，同性戀、雙性戀及跨性別群體（LGBT）及同性戀結婚的法令不可能在國會通過。

“這不僅是因為大多數國會議員是穆斯林，大多數非穆斯林的國會議員也因為各自的宗教而不認同LGBT的行為。”

他指出，當巫統及伊斯蘭黨在第14屆全國大選敗選後，這兩個政黨為了獲得馬來人支持，而採取了種族政治及極端宗教的方式，他們如今的政治資本不外乎挑起馬來人的種族情緒，以便馬來人反抗希盟政府。

“他們誣衊並宣稱穆斯林在大馬已經不安全、馬來統治者的地位受到影響、大馬伊斯蘭發展局將被廢除，以及國會將通過允許LGBT及同性戀結婚的法令。”

他指出，他們的誣衊不攻自破，馬來統治者還是伊斯蘭領袖、大馬伊斯蘭發展局還是存在，LGBT及同性戀結婚的法令不可能在國會通過。