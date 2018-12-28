不滿民調指敦馬失支持 凱魯丁痛斥拉菲茲別有意圖

（吉隆坡28日訊）希盟通訊和動員委員會成員凱魯丁痛斥政策措施研究中心（Invoke）進行的民調顯示首相敦馬哈迪的滿意度急速下跌，創辦人拉菲茲的研究是“白痴”，而且別有意圖。

“事實上，Invoke的民調已被證明是沒有根據的！拉菲茲預測其他方向，但是實際結果是另有方向。”

他今日發文告說，國際伊斯蘭大學（UIA）進行的民調顯示，馬哈迪的支持率沒有顯著改變，與Invoke的民調結果完全不同。

“對我來說，拉菲茲進行的一些民調都是白痴，而且別有意圖！但這是他的權力！這就是為什麼在法庭上他面對多宗訴訟案件，最後他需要賠償！有時候我會想拿Invoke的民調表格親自看看他們研究出來的結果以分析真實性！或者，國際伊斯蘭大學的調查結果反駁了Invoke研究結果的不準確事實！有時候Invoke的信譽也會受到質疑？！”

根據Invoke進行的民調顯示，首相敦馬哈迪的滿意度急速下跌，短短半年就從72%下滑至53%。

然而，國際伊斯蘭大學選舉研究單位的調查報告顯示，首相敦馬哈迪的支持率自今年8月至今並無顯著改變，依然獲得大部分民眾的支持，62%的受訪者在8月和12月皆對他表示滿意。

調查也顯示民眾對於財政部長兼行動黨秘書長林冠英的滿意度，從8月的36%升至45%。

拉菲茲在文告中說，希盟剛開始執政時，對馬哈迪最為滿意的族群是華人，對他的滿意度高達87%，但也在近期下跌了22%。最新調查顯示，華人對馬哈迪的滿意度只有65%。