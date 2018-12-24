全球最年長億萬富翁 百歲船王天天上班







（新加坡24日訊）全球最年長的億萬富翁，“新加坡船王”張允中雖已達百歲人瑞高齡，但仍堅持天天上班，並分享三大長壽秘訣：不發脾氣、不煙不酒、多運動。

2018年《福布斯》全球億萬富豪排行榜今年3月出爐時，最年長富豪是來自新加坡的“船王”──太平船務創辦人張允中。他以19億身家排名世界富豪榜第1284名。

張允中日前接受美國CNBC訪問時透露，雖然已經是百歲高齡，也已把公司業務都交給兒子張鬆聲，可是至今他依舊堅持每天都到公司上班，跟每個部門了解日常的運作情況。這是他保持腦子活躍的方式。

“這已經成為我的習慣。我沒有辦法呆在家裡，我會覺得很悶。”

至于為何能堅守崗位這麼久，張允中笑著坦言，心態是關鍵。

長壽秘訣不發脾氣不煙不酒

“我從來都不發脾氣。絕對不能。因為一旦你開始發脾氣，你就會失去控制自己的能力。”

張鬆聲則向《新明日報》補充，父親除了靠保持內心平靜作為養身之道，運動和飲食也是保持身心健康的要訣。

“我的父親其實不常進補，飲食方面就是吃得較健康，而且不挑食。當然他不煙不酒，也是長壽的關鍵之一。此外，他以前行動比較方便時，也很常接觸各種運動，晚年也熱愛高爾夫球。不過近來就比較難。”

每天記下要完成事情

張鬆聲一天會跟父親匯報3次。

張允中在訪問中提到，每天都會在記事本內寫下一天內要完成的事情，而且每個部門的代表都會來見他。

張鬆聲向記者透露，如果沒有出國公幹，一天會在公司內和父親商討事情多達3次。即使出國，也會每天至少跟父親通一次電話，讓他知道進展。

“一次是在早上9時的早會結束後，另外兩次則是午飯前後。通常都會跟他談公司的營運事宜，也聽聽他有哪些看法和建議。雖然他年事已高，可是談起生意上的事情，依舊敏銳靈活。”

至于其他員工又怎麼看待父親天天進公司，張鬆聲笑言，父親就像大家眼中親切的爺爺，是個慈祥的老人家，並不會因此覺得有壓力。

張松聲：父教導以德服人

張鬆聲也是新加坡工商聯合總會主席，他表示，父親對他最重要的教導之一，就是4個字：以德服人。

“我年輕時脾氣比較躁，年少氣盛，可是他一直跟我強調自身修行的重要性，而且作為領導人要比其他人早到，比別人晚退，也要把員工當一家人看待。”

張鬆聲說，現在自己過了60歲，也漸漸明白父親多年來的道理，深深影響他的待人處事之道。