馬羽總承諾 助順瑩爭東奧資格





（吉隆坡24日訊）大馬羽總（BAM）承諾，會盡能力通過羽總和青年體育部的資源協助里約奧運銀牌得主陳炳順/吳柳瑩爭取2020年東京奧運會參賽資格。

大馬羽總會長拿督斯裡諾薩表示，馬羽總接下來將會全力栽培更多的年輕選手，因此炳順和柳瑩的離開並沒有太大的驚訝。但他同時也表明，羽總將盡能力協助他們。

“他們應該知道作為自由人將面對的問題，沒有什麼可以兩全其美。他們自己選擇離開國家隊，不是我們開除他們……”不過，諾薩同時也表示，大馬羽總很珍惜兩人此前的付出，會盡能力通過大馬羽總和青年體育部的資源幫助他們

現排名世界第6的炳順/柳瑩於11月29日向馬羽總遞交辭職信，結束超過10年的國手生涯。兩人將於明年1月1日起轉當自由人，繼續追逐2020年東京奧運會的資格。而本月初的廣州羽球年終總決賽小組出局，是他們代表國家隊的最後一場比賽。

炳順/柳瑩上週從廣州返馬並恢復訓練，兩人在訓練後與羽總高層協商，希望能達到雙贏的局面。柳瑩當時表示，羽總不必再承擔他們的參賽經費，而兩人仍與羽總保持良好的關係，仍能獲得部分體育科學、醫療、場地等方面的協助。

馬羽總以東奧為重

此前，青年體育部長賽沙迪曾答應會給兩人伸出援手，希望能夠幫助他們實現爭取2020年東京奧運會資格。

另一方面，諾薩重申，2020年東京奧運會是大馬羽總接下來的最大目標，“邁向奧運路”是大馬羽總的計劃，目前正等候國家體育理事會的批准。

他說，大馬羽總專注在發掘和栽培更多的新血，不會太依賴資深球員，“邁向奧運路”由新任教練總監黃綜翰主管，在等體理會的批准後將詳細討論與執行。