安華回應努魯閃辭黨職 “厭倦權力遊戲”

（吉隆坡21日訊）針對公正黨峇東埔區國會議員努魯依莎閃辭黨職，公正黨主席拿督斯里安華今日打破沉默，指努魯是厭倦了幕後的權力遊戲，儘管政權更迭卻仍在繼續。

安華發表文告說，他留意到有許多人呼籲努魯依莎撤回辭去黨全國副主席及檳州主席一職的決定。儘管他本身認同這是對黨和國家的“巨大損失”，但他要求大家尊重努魯的決定。

“努魯依莎跟我已經詳細討論了她打算辭職的問題。我無權透露細節，但我知道，過去9個月政治發展的步伐不斷加快，她厭倦了那些更有興趣玩弄政治的人的陰謀詭計，而不是專注於幫助他們聲稱要為之服務的人民。”

“例如，最近國會議員為了保住自己的政治臉皮，或更糟糕的是，為了達到邪惡目的及鞏固權力而跳槽，令人感到失望。”

安華強調，努魯依莎是憑藉自己的能力贏得黨副主席職，也讓多數檳州區部主席相信她有能力領導他們。

他以不點名的方式說，這是對黨領導層內部某些人的控訴，他們的欺騙性陳詞濫調，把個人的貪婪置於黨的團結之上。

駁斥女兒決定過於草率說法

安華駁斥女兒的決定過於草率的說法，並認為此舉完全符合一個一貫有勇氣捍衛，以捍衛自己的理想及信仰的性格。

他說，烈火莫熄的精神已在38歲的努魯依莎身上燃燒了20年，儘管她的政治生涯面臨無數挑戰，但這種精神卻沒有因此減弱。

他表示，他有信心女兒將繼續以可敬及令人欽佩的方式為民服務。

他說，他們在全國大選中戰勝巫統是一個具有分水嶺意義的時刻，當中的原因有很多。

不過，他呼籲黨員集中精力，指如果改革議程被破壞，他們在爭取更大民主空間上的勝利將毫無意義。