高庭維持違競爭令裁決 馬航亞航各罰款千萬

（吉隆坡20日訊）高庭今日駁回馬航和亞航的上訴，維持馬來西亞競爭委員會（MyCC）早前判處這兩家航空公司因違反《2010年競爭法令》第4（2）（b）條文，必須各繳付1000萬令吉罰款的決定。

承審本案的高庭法官拿督諾丁哈山指出，他決定撤銷競爭上訴仲裁庭於2016年2月4日推翻競爭委員會決定的裁決，是因為有關裁決是錯誤的。

他在宣判時說，在考量各造代表律師所提呈的案例與書面陳詞後，他認同，馬航和亞航於2011年所簽署的協議帶有共享航空運輸服務領域市場的目的，因此抵觸競爭法令。

他也表明，雖然政府成立馬來西亞航空委員會（MAVCOM）來掌管國內航空業，但馬航和亞航這起事故發生在航空委員會成立之前，競爭委員會因此有興訟的法律地位。

亞航代表律師楊順明說，亞航將針對高庭今日的裁決入稟上訴庭提出上訴。

競爭委員會於2013年9月6日宣佈，馬航和亞航於2011年前簽署，惟較後作廢的“綜合性合作框架”，違反《2010年競爭法令》第4（2）（b）條文，因此分別判處馬航和亞航各罰款1000萬令吉。

亞航大股東Tune Air 私人有限公司和馬航大股東國庫控股（Khazanah）於2011年8月提出換股協議，以亞航10%股權交換馬航的20.5%股權，讓雙方設立深入的全面合作架構。

不過，競爭委員會發現，兩家公司的協議帶有共享航空運輸服務領域市場的目的，抵觸競爭法令。

還有2次上訴機會

競爭委員會是根據馬航和亞航於2012年1月1日及2012年4月30日在各自國內航線下所取得的營業額來計算罰款，4條航線包括吉隆坡飛往古晉、亞庇、山打根及詩巫。

競爭委員會指出，有關罰款佔兩家航空公司於2012年1及4月全球營業額的不到10%，且是根據疏解因素而作出調整，如數據與信息的合作及相關單位自願性移除參考路線與市場焦點，這些都有列在2012年5月2日的合作協議的補充協議中。

馬航和亞航較後向競爭上訴仲裁庭提出上訴，並成功於2016年2月4日推翻競爭委員會的決定；競爭委員會不滿裁決，入稟高庭提出上訴。

根據法律程序，馬航和亞航還有兩次上訴的機會，即上訴庭及聯邦法院。

依年收入決定罰款額

對高庭的裁決，競爭委員會首席執行員依斯甘達表示感到高興，並會考慮下一步的行動，向馬航和亞航追討合共2000萬令吉的罰款。

他在庭外受訪時說，馬航和亞航至今仍未支付任何罰款，因此並不存在競爭委員會在競爭上訴仲裁庭裁決後，是否已退還馬航或亞航所支付的罰款課題。

他認為，高庭的裁決已清楚說明，《2010年競爭法令》第4條文賦予競爭委員會調查的權力，不論是哪一個行業或領域，違法者都可以被判處罰款。

他也說明，競爭委員會是根據馬航和亞航的年收入來決定罰款的數額。