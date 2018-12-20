檳消協：簡化繁文縟節 未滿6歲入學試需檢討

（檳城20日訊）檳州消費人協會促請政府檢討未滿6歲兒童就讀一年級的評估程序，因目前的程序使家長不敢為孩子報考，對於要乘車參加考試的遠地兒童也帶來不便。

檳消協主席莫哈末依裡斯說，兒童在入學那年的1月1日必須滿6歲，不過從2003年開始，欠兩週才滿6歲的兒童（1月2日至15日出生）也准入學，條件是他們要有6歲兒童的“智力和閱讀年齡”。

他說，那些差兩周才滿6歲的兒童必須通過一個很麻煩的評估程序，首先是進行筆試，及格了再進行面試。

“這些考試由教育部在每州設一個考試中心集中進行，而且分兩天進行。今年檳城的考試中心在大山腳，在雪州，去年的考試中心在沙亞南。”

他今日發表文告說，這些兒童不會派去特別的學校，將和其他滿6歲的兒童讀一樣的普通學校。教育部官員耗費很多時間準備和舉行這兩階段的“評估”，其實這個“智力和閱讀年齡”評估是可以更容易辦的。

他說，所有進一年級的新生在開學時必須參加一個分班考試，然後按他們的“智力和閱讀能力”分到A、B、C班等。

“由於小兩周的兒童和滿6歲的兒童將在同樣的學校和班級讀書，他們應參加同樣的考試，如果及格就准入學，否則就要等到他們的‘智力和閱讀能力’達到6歲的程度。”

他說，教育部要有創新精神，必須拋棄舊的方式，讓差兩周才滿6歲的兒童在開學第一週和其他學生參加同樣的考試，教育部不損失什麼，反而能獲得經驗。