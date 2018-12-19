外勞冷凍廠揮刀襲3人 砍死東主妹妹





















（北海19日訊）威北平安村發生一宗血腥命案，在冷凍廠工作的31歲印尼籍外勞，持刀砍死東主的妹妹，隨後更埋伏在現場30分鐘之久，再砍傷到該處尋找死者的兩名少年。

這起事件於今午5時許，發生在平安村三條路的冷凍廠。據了解，死者謝姓婦女（40多歲），是該廠老板的妹妹，生前協助哥哥打理生意，而兩名受傷的少年分別為死者的17歲兒子和18歲侄兒，兩人皆是中學生，經送往甲拋峇底醫院治療，兩人僅是手腳受傷，情況穩定。

據了解，嫌犯在該廠工作已有數年，居住在工廠旁的員工宿舍，他在行兇後即騎著摩多逃之夭夭，多個治安隊已在社交群組張貼涉案者的照片，呼籲民眾協助尋找兇手。

案發現場血蹟斑斑，警方也出動警犬到案發現場搜查。

據悉，女死者當時被嚴重砍傷後，奄奄一息倒臥在地上，死者的孩子因母親在速凍房30分鐘，仍未出來，就連同死者侄兒往速凍房視察，結果兩人同遭行兇者砍傷 。

死者事後火速被送往威北甲拋峇底醫院，但途中卻回天乏術，目前家屬在醫院等待女死者驗屍報告及辦理傷者的轉院手續。

現場有死者的兄長及丈夫，均在該醫院緊急室外等待消息，拒絕受訪，婉言向記者表示不方便透露太多事情及沒心情受訪。

老闆：工作表現不錯

冷凍廠老板謝柏霖受詢時說，行兇的外勞是一名資深工友，工作表現一直不錯。

他不知此外勞為何突然發狂砍人。

他說，案發時他剛好外出，不在現場。