普通險伊斯蘭險 零GST期間購買免SST

（布城19日訊）財政部宣佈，所有於2018年6月1日至8月31日期間，也就是零消費稅期間（稅務假期）購買普通保險或伊斯蘭保險的投保人，如車險、火險及個人意外保險，豁免繳納服務稅。

“從2018年9月1日起，普通保險、伊斯蘭保險及商業保險必須繳付服務稅。”

財政部長林冠英指出，《2018年服務稅法令》規定，從2018年9月1日起，將對普通保險或伊斯蘭保險保單所涵蓋的受保期徵收服務稅。

“大多數的普通保險或伊斯蘭保險的保單已於6月1日至8月31日期間到期。可是，由於（當時）銷售與服務稅還未通過，以及消費稅已轉為零，普通保險或伊斯蘭保險的保單不會被徵收6%服務稅。”

他今日發文告說，當服務與銷售稅於2018年9月1日獲得通過後也引發問題，是否需要向442萬名投保人徵收6%服務稅，當中涉及1億3200萬令吉的稅收影響。

“財政部因此宣佈，同意對所有於2018年6月1日至8月31日期間，也就是零消費稅期間（稅務假期），購買普通保險或伊斯蘭保險的投保人，如車險、火險及個人意外保險，豁免繳納服務稅。”

他也吁請有向投保人徵收服務稅的保險公司或伊斯蘭保險公司，退還服務稅給投保人。

他說，這項措施預計將能惠及442萬名投保人，為他們省下1億3200萬令吉。