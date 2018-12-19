【拆廟變騷亂】消拯員不治 398警員守廟防亂

（八打靈再也18日訊）繼首邦市USJ25區百年興都廟騷亂案件中被毆重傷的消拯員莫哈末阿迪入院治療3個星期後於昨晚不治，398名警員包括聯邦後備隊警員（FRU），於今日凌晨開始輪流駐守興都廟，防止有人趁機製造騷亂。

據知，消拯員莫哈末阿迪逝世的消息傳出後，警方重新調整警力到施菲爾斯里馬哈廉曼興都廟駐守，當中多為聯邦後備隊（FRU）警員。

一名現場警員透露，警方這一次調動398名警員，包括聯邦後備隊警員於今天凌晨開始，輪流分3個駐守地點，沿著興都廟駐守。

“原本已返回聯邦後備隊基地的警員，在消拯員逝世後，又被調回梳邦再也警區總部，使得參與維護秩序的警察人數重新達到398人。”

暫不會封路

雖然暫沒有情報指興都廟會發生事故，但警方會繼續駐守。目前，暫不會有封路的舉措。

莫哈末阿迪是於上個月27日，前往施菲爾斯里馬哈廉曼興都廟所爆發的騷亂事件中，參與撲滅被燒車輛行動時，被毆至重傷。

據瞭解，當時警方派出約1400名，包括聯邦後備隊及普通警員到現場維持秩序。

騷亂事件發生後，警方將聯邦後備隊駐紮在梳邦再也警區總部，以便隨時調動這批警員。

從上週開始，現場逐漸恢復平靜後，警方陸續減少警力維持現場治安。

首相偕夫人致敬

莫哈末阿迪遺體載送回吉打州時，首相敦馬哈迪及首相夫人敦茜蒂哈斯瑪也前往梳邦空軍基地給予莫哈末阿迪最後的致敬。

消拯局副總監哈山披露，莫哈末阿迪的遺體在吉隆坡中央醫院完成剖驗後，今早7時30分在吉隆坡梳邦機場以直升機將遺體載送回吉打州。

莫哈末阿迪的遺體運回家鄉時，約百名身穿消拯局制服的消拯員一同送阿迪最後一程。

房屋及地方政府部長祖萊達、衛生部長拿督斯里祖基菲里與農業及農基工業部長拿督沙拉胡丁於昨晚接獲噩耗後，漏液趕到國家心臟中心了解情況，以及慰問死者家屬。

警援謀殺條文調查

警方改由刑法302謀殺角度調查。全國總警長丹斯里弗茲今午發文告說，莫哈末阿迪的逝世是國家的損失。

同時，他代表警方致哀時，也呼籲民眾不要挑起種族跟宗教的情緒，避免破壞社會安寧。

弗茲透露，警方目前援引刑事法典第302（謀殺）條文調查。

消拯局降半旗3天

全國消拯局於今日起至週四，一連3天降半旗為消拯員莫哈末阿迪逝世哀悼；死者的事蹟將被載入消拯員的歷史中。

全國消拯局總監莫哈末韓丹今日發文告說，他代表全國消拯局向莫哈末阿迪的家屬致哀。

他說，該局也希望真兇被繩之以法。

此外，莫哈末韓丹也感謝首相敦馬哈迪夫婦到場給予莫哈末阿迪最後致敬。同時，他也非常感謝最高元首、吉打蘇丹、州務大臣、梳邦再也醫藥中心（SJMC）、中央醫院（HKL）及國家心臟中心（IJN）醫護人員以及所有給予莫哈末阿迪及家人幫助的人。

隆雪華堂促警速偵辦

隆雪華堂要求警方對興都廟騷亂事件中受重傷喪命的消拯員莫哈末阿迪事件從速偵辦，務必徹查清楚，讓真相大白，還死者家屬一個公道，給社會一個交代。

該堂發表文告吁請各界保持冷靜克制，沉著應對，靜待警方深入調查，避免挑起社會對立情緒。

“我們希望各方團結並尊重法律、公共秩序與表達意見的權利，同時提醒慎防各種謠言耳語的傳播，勿藉故進行政治操作，將事件政治化或族群化，這個不但無助於究責，反而更凸顯我國社會的不成熟，稍一不慎都可能引發不愉快事件。”

大專青吁設皇委會調查

馬來西亞大專青年協會（大專青）總會長李祥福對於消拯員莫哈末阿迪傷重不治深感悲痛，並吁請政府成立皇家委員會調查，將真兇繩之以法。

他發表文告提到，大專青嚴厲譴責攻擊莫哈末阿迪的暴徒，這些涉及者都須受到法律的制裁。

保廟小組促揪出真兇

USJ25區施菲爾斯里馬哈馬廉曼興都廟保衛小組主席拉瑪吉，促請執法當局務必揪出真兇。

拉瑪吉今天發表文告說，獲知莫哈末阿迪傷重不治的消息後，他們深感悲痛及沮喪。

他促請警方繼續追查肇禍者及騷亂事件的幕後指使，將他們繩之以法，並將他們控上法庭。

拉瑪吉在文告中說，肇禍者的暴行及陰謀不僅奪走一名公職人員的性命，也讓他們在捍衛興都廟的事件上，飽受壓力。

他強調， 暴力是永遠不能解決問題，所有涉及者都必須接受調查及懲罰。