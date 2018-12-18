興都廟騷亂消拯員不治 婚禮變喪禮











（亞羅士打18日訊）原定本月22日結婚的消拯員莫哈末阿迪，不幸於昨晚逝世，原本的婚禮成了葬禮！遺體今早運抵吉打港口家鄉，魂歸故里。

24歲莫哈末阿迪遺體是通過消拯局直升機從雪州梳邦機場載運，於今早約10時40分運抵吉打港口特蒙高國小草場。隨行親屬有阿迪雙親和未婚妻努魯娜吉哈。

約千名親友、居民、消拯隊同僚和民眾一清早在阿迪住家和清真寺外，耐心等候阿迪的遺體運抵。

哈迪的靈柩由吉州消拯隊8名同僚抬上車上，再載往附近的甘榜特蒙高老家。在抵達住家外時，同僚們將靈柩抬入屋內讓親友看阿迪最後一眼。

依據安排，中午12時，阿迪遺體會送往鄰近清真寺旁祈禱後，安葬在旁邊的墳場。

出席喪禮者包括有全國消拯局總監莫哈韓丹、房地部秘書長拿督斯里莫哈末敏德、吉州消拯局代主任莫哈末查哈、吉州行政議員拿督依斯邁沙列、巫統副主席拿督斯里馬哈基爾、前古邦羅丹區州議員莫哈末納西爾等人。

據了解，莫哈末阿迪原定在這周末舉辦為期2天婚禮，結婚請柬也已印製好，但如今婚禮卻無法如期舉行。

依據請柬，本月22日是在女方家，23日是在男方家舉行婚禮，地點都是在亞羅士打。

料獲20萬賠償金

全國消拯局總監莫哈末韓丹說，該局將會儘快為莫哈末阿迪家屬處理保險賠償金事宜，家人預計可獲得20萬令吉賠償金。

他說，該局感謝莫哈末阿迪過去4年的無私貢獻，在這4年服務裡，阿迪的優秀表現也獲得上司表揚和推薦調整級別，從19級升到22級。

莫哈末韓丹今午出席莫哈末阿迪葬禮後，接受媒體訪問時說，當局也會儘快處理阿迪退休金事宜，以讓他家人能獲得該筆退休金，減輕家裡負擔。

他感謝當局吉州同僚和警方等各單位的協助，讓莫哈末阿迪的整個葬禮過程都順利完成。此外，他也感謝政府醫院、國家心臟中心的醫護人員，過去3週給予莫哈末阿迪密切關注和治療。

叔伯：阿迪友善親切

死者叔伯卡欣（61歲）說，死者最後回鄉是在上月23日回來籌備婚禮，27日重返工作崗位後就發生意外了。

他說，阿迪常回鄉探望父母，為人友善和親切，與居民關係非常良好，他的逝世讓親友們感到非常傷心和痛心。

“阿迪最後一次回鄉時，也抽出些時間與我的男孫們一起在住家附近河邊垂釣。”

他透露，阿迪也非常熱愛足球運動，是吉打足球隊支持者。

每次吉州足球隊在米都比賽，他會特意回來與朋友結伴到體育場觀賽，之後就會漏夜返回首都工作。

親友：帳篷桌椅變用治喪

死者親友莫哈末蘇克爾（53歲）說，阿迪原定本週末（22日）辦婚禮，親友早前陸續將帳篷和桌椅搬到阿迪住家。但如今這些東西卻成了治喪所用。

他透露，他在阿迪傷重時在醫院陪伴在側約一星期，當時阿迪稍微好轉時，有在白板上寫說要“回家”和詢問“媽媽在哪裡”，但萬萬沒想到最終是魂歸故里。

他說，阿迪為了方便家人幫籌辦婚禮，2個月前購買了一輛新車讓家人使用，而婚禮已籌備達80％。

莫哈末蘇克爾今日凌晨1時與親友和消拯員們為阿迪到墓地挖洞，以籌備安葬工作。







副衛長：阿迪或肺衰竭死

（吉隆坡18日訊）副衛生部長李文材聲稱，根據他收到的訊息，在興都廟騷亂事件中受重傷的消拯員莫哈末阿迪的死因可能是肺衰竭。

他表示，國家心臟中心已給予莫哈末阿迪最佳的治療方案，醫護人員也都盡了全力。

他說，莫哈末阿迪最初被送進醫院時情況很不好，血壓和氧氣都偏低，他最終傷重離世是很不幸的事件。

全體上議員為阿迪默哀

上議院在會議上，為不敵死神的消拯員莫哈末阿迪哀悼。上議院主席丹斯里威尼斯瓦蘭在問答環節結束後，率領全體上議員肅立，為死者默哀一分鐘。

拉瑪吉促警追查幕後指使

USJ25區施菲爾斯里馬哈馬廉曼興都廟保衛小組主席拉瑪吉今天發表文告說，在得知消防及拯救人員莫哈末阿迪傷重不治的消息後，他們深感悲痛及沮喪。

他促請警方繼續追查肇禍者及騷亂事件的幕後指使，以讓他們繩之於法，並將他們控上法庭。拉瑪吉在文告中，這些肇禍者的暴行及陰謀不僅奪走了一名公職人員的性命，也讓他們在捍衛興都廟的事件上，飽受壓力。

他強調，暴力是永遠不能解決任何問題，所有涉及者都必須接受調查及懲罰。

敦馬偕夫人致敬

莫哈末阿迪遺體載送回吉打州時，首相敦馬哈迪及首相夫人敦西蒂哈斯瑪也前往梳邦空軍基地給予莫哈末阿迪最後的致敬。

消拯局副總監哈山披露，於昨晚傷重逝世的莫哈末阿迪，其遺體在吉隆坡中央醫院完成剖驗後，於今早7時30分通過吉隆坡梳邦機場以直升機將其遺體載送回吉打州。

莫哈末阿迪的遺體運回家鄉時，約百名身穿消拯局制服的消拯員一同送阿迪最後一程。

房屋及地方政府部長祖萊達、衛生部長拿督斯里祖基菲里與農業及農基工業部長拿督沙拉胡丁，於昨晚接獲噩耗後，也漏液趕到國家心臟中心了解情況，以及慰問死者家屬。

消拯局降半旗3天

全國消拯局於今天起至週四，一連3天降半旗為消拯人員莫哈末阿迪逝世哀悼；死者的事蹟將被載入消拯人員的歷史中。

全國消拯局總監莫哈末韓丹今日發文告說，他代表全國消拯局向莫哈末阿迪的家屬致哀。

他說，該局也希望涉嫌至傷莫哈末阿迪導致後者死亡的嫌犯被繩之以法。

他透露，全國消拯局也會於今日至週四（20日），將降半旗3天哀悼。

此外，莫哈末韓丹也感謝首相敦馬哈迪夫婦到場給予莫哈末阿迪最後的致敬。同時，他也非常感謝最高元首、吉打蘇丹、州務大臣、梳邦再也醫藥中心（SJMC）、中央醫院（HKL）及國家心臟中心（IJN）醫護人員以及所有給予莫哈末阿迪及其家人幫助的人。

防有人趁機鬧事

398警員駐守興都廟

（八打靈再也18日訊）繼首邦市USJ25區百年興都廟騷亂案件中被重傷的消拯人員莫哈末阿迪入院治療3個星期後於昨晚不治後，398名警員包括聯邦後備隊警員（FRU），於今日凌晨開始輪流駐守興都廟，以防止有人趁機製造騷亂。

據知，在消拯人員莫哈末阿迪逝世的消息被傳出後 警方重新調整警力到施菲爾斯里馬哈廉曼興都廟繼續駐守，當中多為聯邦後備隊（FRU）警員。

一名現場警員透露，警方這一次調動了398名警員包括聯邦後備隊警員於今天凌晨開始，輪流分3個駐守地點，沿著興都廟駐守。

“原本已返回聯邦後備隊基地的警員，在這名消拯員逝世後，又被調回來梳邦再也警區總部，使得參與維護秩序的警察人數重新達到398人。”

雖然暫沒有任何情報指興都廟會發生事故，但警方會繼續駐守。至目前為止，暫不會有任何封路的舉措。

莫哈末阿迪是於上個月27日前往施菲爾斯里馬哈廉曼興都廟所爆發騷亂事件中參與撲滅被燒的車輛行動時被毆至重傷。

據瞭解，當時警方派出了約1400名包括聯邦後備隊及普通警員到現場維持秩序。

騷亂事件發生後，警方將聯邦後備隊駐紮在梳邦再也警區總部，以便隨時能調動這批警員負責輪流在上述地點駐守。

從上週開始，現場逐漸恢復平靜後，警方就陸續的減少警力維持現場治安。

總警長：謀殺條文查案

全國總警長丹斯里弗茲今午發文告說，莫哈末阿迪的逝世是國家的損失。

同時，他代表警方向莫哈末阿迪哀悼時，也呼籲民眾不要趁莫哈末阿迪去世的事件中挑起宗族跟宗教的情緒，破壞社會安寧。

弗茲透露，警方目前已援引刑事法典302（謀殺）條文角度調查此案。