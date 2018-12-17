凍結The Edge 2報章出版準證 政府須賠逾千萬元

（吉隆坡17日訊）前朝政府在3年前因不滿英文《The Edge周刊》和《The Edge財經日報》，頻頻刊載一馬發展公司弊案而凍結了這兩份報章出版準證3個月，惟政府迄今將被迫為這項決定賠償逾1126萬令吉！

高庭助理主簿官諾阿茲琳在考量各造所提呈的書面陳詞後，估算出《The Edge周刊》和《The Edge財經日報》可獲共1126萬零350令吉補償性賠償。

惟若計算政府須從2015年7月27日開始，每年支付4%利息而言，政府必須支付的賠償額恐怕不止上述的款項。

以時任內政部長拿督斯里阿末扎希為首的內政部，是在2015年7月24日發表文告指，從2015年7月27日起，吊銷了《TheEdge周刊》和《TheEdge財經日報》的出版準證，為期3個月。

持有《The Edge周刊》和《The Edge財經日報》的申請人The Edge Communications私人有限公司較後在2015年7月27日，入稟高庭挑戰內政部的上述決定，並在申請書中將內政部秘書長和內政部列為第一和第二答辯人。

高庭在展開聆訊後於2015年9月22日撤銷內政部凍結這兩份報章出版準證3個月的決定，並諭令內政部須就這兩份報章所蒙受的損失給予賠償。

雖然內政部較後分別向上訴庭和聯邦法院上訴，惟聯邦法院在2017年8月9日維持高庭裁決，並將案件發還高庭以估算內政部在《The Edge周刊》和《The Edge財經日報》被吊銷出版準證3個月期間，應給予賠償款額。