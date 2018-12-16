納入評估分數 舞龍舞獅列課外活動

（吉隆坡16日訊）教育部副部長張念群宣布，舞獅和舞龍列為小學和中學正式課外活動項目，學生在這方面的表現可納入體育與課外活動評估（PAJSK）分數中。

她說，8月18日她出席馬來西亞全國龍獅總會的一項活動時，接獲該會申請將舞龍及舞獅列為學校正式課外活動項目，而教育部在10月1日正式回函，應允這項申請。

“這也意味著，所有參加這些活動的學生，以及在州內、國內和國際賽事的表現，都能納入體育及課外活動評估分數內。”

她今晚出席第10屆馬來西亞全國龍獅錦標賽閉幕儀式時指出，全國龍獅總會爭取了四五年都沒有下文，而且一些學校雖然擁有龍獅團，卻因為教育部沒有將這項活動列為正規的課外活動，令參與的學生即使在比賽中得獎，也得不到評估分數。

她表示，今後將交由校方決定落實與執行方式，包括是否要成立龍獅團以及要聘請校內或校外的教練等。

馬來西亞全國龍獅總會會長拿督林順成認為，這項宣佈除了能將這項中華文化傳統表演藝術與運動發揚光大，更能擴大平台，栽培更多有潛能及高素質的龍獅運動員。

“前朝教育部一直不批准的理由，包括學校已有太多課外活動與體育項目，同時也需更多時間評估，才能批准。”

他對張念群接到申請後兩個月後就給予正面回應，感到非常興奮，該會接下來將接觸校方，以探討適合及可行的合作方式，包括為校內體育教師提供訓練，或者在聘請校外龍獅教練方面給予協助。

出席者包括馬來西亞全國龍獅總會署理會長拿督陳振勇及總財政周國慶。

學生稱被逼退學 官員今見當事人

教育部官員今日在臉書看到一名學生申訴遭校方逼迫退學的帖子後，立即接洽對方，並安排明日會面。

張念群說，校方不能強制要求學生在學校販賣部購買印有校徽的練習簿，或在學校合作社購買印有校徽的襪子等物品，而只能鼓勵。

“如果是真的，校方不應該這麼做，這不是逼學生退學的理由，我們會調查。

據她所知，這名學生後來已刪除帖子，教育部將向當事人了解問題後，再決定下一步行動。

她指出，柔州教育局之前曾接獲校長強制學生購買校內售賣物品的投訴，因此，州教育局已發出通知，強調必須由學生自願性購買。

她認為，全國學聯體育理事會（MSSM）或柔佛學校體育理事會（MSSJ）經常需要籌款，近幾年可能在舉辦體育活動或課外活動時經費不足，才透過這種方式籌集資金。