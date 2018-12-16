【巫統退黨潮】傳首相人選引巫統退黨潮 3勢力選邊站

（吉隆坡16日訊）巫統退黨潮一浪接一浪，此事被認為和希盟內部鬥爭有關，巫統領袖指巫統內部已分為三股勢力，兩個派系分別支持敦馬哈迪和拿督斯里安華任首相，剩餘一派系則是反對安華任相。

據《星報》首席評論員陳寶珠引述巫統最高理事成員拿督莫哈末阿威的談話說，隨著親安華的集團公開支持安華出任第8任首相，巫統內部的分歧也隨之浮出檯面，當中有派系是支持馬哈迪繼任首相，另一派則希望看到安華接過首相棒。

韓沙傾敦馬扎希挺安華

也是吉蘭丹格拉那兼丹州反對黨領袖的莫哈末阿威提到，巫統傾向馬哈迪派系由剛剛宣布退黨的霹靂拉律國會議員拿督斯里韓沙再努丁率領，而黨主席拿督斯里阿末扎希則傾向支持安華。

據瞭解，韓沙再努丁則強烈反對安華成為首相。韓沙再努丁的派系並非支持馬哈迪，只是不願見到安華出任首相。

他聲稱，巫統前副主席拿督斯里希山慕丁也是反對安華任相者；因此，在希山慕丁的協助下，韓沙成功說服了38名巫統議員簽署聯合聲明，一旦有人在國會中向馬哈迪提出不信任動議，他們將給予馬哈迪全力支持。

“這些人都不會選擇退黨或加入土團黨。”

陳寶珠在文章中提及，隨著硝山國會議員拿督斯里納茲里上個月於巴生河流域與區部領袖進行會面，並說服他們支持安華後，巫統內部鬥爭亦日益浮現。

安華若拜相不對付巫統人

據悉，納茲里告訴這些區部領袖，一旦安華出任首相，將不會對付任何一位巫統領導人，也保證不會撤銷巫統註冊，並會公平分發撥款給政府和反對黨的人民代議士，也不會利用反貪會來壓制反對黨。許多巫統領袖皆認為，納茲里的動作，是為部署國會在明年3月召開期間，推動安華成為首相的議程。

納茲里被指和8個巫統區部領袖進行會面；但他在最近一次與安邦區部領袖的會面時，雙方卻不歡而散。

巫青團領袖隨即批評納茲里支持安華的舉動，並認為此舉與行動黨合作無異。

巫統領袖認為，雖然行動黨願意接受巫統前領導人，但他們永遠不會接受此政黨。

納茲里挺安華惹怒韓沙 巫統內鬥續升級

文中提到，納茲里公開支持安華激怒了韓沙再努丁，後者決定將巫統內鬥事件升級。

消息指，希山慕丁上週在安邦的住家召開一場秘密會議，出席者包括韓沙再努丁和公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏。儘管不清楚阿茲敏如何涉及巫統內鬥，但他似乎是馬哈迪信賴的人。

陳寶珠在評論中說，有關會議結束後的數天，巫統的退黨潮即從沙巴開啟大門，隨即蔓延到西馬半島。

莫哈末阿威認為，這是韓沙再努丁要警告巫統的領導人，停止與安華結盟。

韓沙再努丁不僅揚言會有更多巫統領袖辭職，還要求阿末扎希卸下巫統黨主席職務。惟阿末扎希並沒對逼宮情況展現出太多擔憂，畢竟，他是黨員選出來的黨主席。

文中披露，原定週日召開的巫統最高理事會議宣佈展延，相信是為了讓阿末扎希有更多的時間為當前局勢找尋解決方案。

巫統正經歷完美風暴

政治評論員阿茲米奧瑪形容，巫統正經歷一場“完美風暴”的崩潰。“諷刺的是，此事卻因安華與馬哈迪的關係，讓巫統面臨著如此多的麻煩。”

安華早前在推特寫說“本週在布城討論了很多政治陰謀”；顯然安華也在密切關注巫統的內部鬥爭。

據莫哈末阿威聲稱，希山慕丁曾在數個月前接觸他，試探他的立場。

他被邀到安邦的辦公室共用午餐。結果他抵達時，現場已有超過30名巫統領導人，希山一次過召見了他們，而電話則不被允許帶入場。

“希山慕丁詢問出席者選擇安華或馬哈迪；我便坦言更傾向於馬哈迪，但支持馬哈迪並不意味著要加入土團黨。”

“我們為什麼要（加入土團黨）？巫統是一個歷史悠久的大黨，如果我們團結一致，我們就能東山再起”。

巫青團不滿政治拔河

另一方面，巫統領導人的政治拔河角力，也讓巫青團極為不滿。

巫青團副團長沙里爾蘇菲安便表明，巫青團無意選擇安華或馬哈迪。他認為，巫統如今的政治鬥爭似乎是從政府的分裂中撈取好處，而不再關注政治政策。

他要提醒巫統領導人，勿抱有“敵人的弱點就是我的優勢”的想法。若巫統只熱衷於與其他政黨合併及後門交易，即使人民不再喜歡希盟，也不會考慮巫統。