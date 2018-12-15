【英超聯賽】雙紅大戰一觸即發 利物浦贏面看俏

（利物浦15日訊）利物浦與曼聯這兩支可以說是英格蘭頂級聯賽最為成功的球隊將於本週日在晏菲球場正面對決，這場“雙紅大戰”也是本季英超第17輪的焦點大戰。目前在英超排行榜上，由於曼市上輪聯賽以0比2不敵切爾西，因此利物浦成為本季英超到目前為止唯一的不敗球隊，現在他們以13勝3平、42分的積分暫居聯賽榜首，尤其近期處在一波五連勝的狀態中。

至於曼聯的狀況依然不太理想，目前在英超的戰績為7勝5平4負，以26分的積分排名在聯賽第六，純就英超聯賽的近況來說，近五場比賽拿下1勝3平1負，狀態遠不及對手。

利物浦的好狀態不言可喻，最近包括歐冠聯賽小組賽的6場賽事中，利物浦就拿下了5場勝利，其中更有4場比賽讓對手一球未得，本賽季迄今僅丟失6球，目前為止丟球最少的球隊，展現出球隊防線的出色狀態。

紅軍狀態遠勝曼聯

防線穩固的情況下，利物浦的進攻也極為可怕，以薩拉赫、菲爾米諾和馬內為首的攻擊線，目前在球隊總計攻下的34球中，三人合力貢獻了20球，尤其是薩拉赫近期狀態異常火爆，上一場面對伯恩茅斯上演帽子戲法。

另外，馬內和菲爾米諾也分別打進6球及4球，三箭頭可以預期會帶給曼聯的殘破後防相當大的麻煩。紅魔曼聯本季狀況不佳，連帶也讓主帥穆里尼奧也多次遭受質疑，以上季英超亞軍的成績來說，曼聯本季的表現真的完全不及格，目前依然在聯賽中上游位置苦苦掙扎。

紅魔往績佔優

現階段曼聯在積分榜上距離榜首的利物浦已經有10分的積分差距，本季狀況會如此慘淡自然與球隊疲弱的後防有關，本場比賽預計兩位後衛斯莫林和盧克-肖依然會持續缺陣，讓球隊陣容安排更加捉襟見肘。

雙方過往的201次對戰歷史中，曼聯取得了80勝的成績，反觀利物浦僅拿下65勝。而在雙方近期於英超的對戰紀錄方面，曼聯以1勝3平立於不敗之地。可以看出，曼聯在面對利物浦時經常都能交出不錯的成績，但是兩隊本賽季的差距頗大，因此外界普遍看好利物浦在主場取勝。