張念群：森烏魯干中華小搬遷 申請26天就獲撥300萬





（八打靈再也14日訊）教育部副部長張念群指出，財政部已經陸續發放所承諾的2000萬令吉搬遷華小撥款，其中森美蘭州烏魯干中華小提出撥款申請後，僅僅26天便獲得300萬令吉的一次性匯款。

至於其餘1700萬令吉撥款，她說，已有另3所學校陸續獲得匯款，教育部也鑒定了7所學校，目前正在等待完整的文件。

她表示，她將在巡視新校地時逐一宣佈，並繼續積極處理其他增建和搬遷學校的撥款申請和建校工程。

她今日發文告強調，雖然新政府財政狀況吃緊，但是能在短短26天處理烏魯干中華小的撥款申請，顯見政府對搬遷微型華小的誠意和決心。

“烏魯干中華小目前只剩下4名學生，2012年3月獲得教育部批准遷校，6年後，今年5月23日才被批准建校。”

她補充，建校工程經於6月開始，費時約14個月，預料明年7月31日建成，建築費約430萬令吉。

張念群表示，她於8月接獲森州董聯會來函，指前副教長曾承諾給予400萬令吉建校費用，由教育部及首相署各承擔200萬令吉，該校只接獲教育部的100萬令吉撥款，第二個100萬令吉則在4月25日移交模擬支票後，便石沉大海。

她稱，9月13日她巡視烏魯干中華小新校地，10月23日致函校方，要求正式提出申請及提呈相關的遷校文件和匯款資料。

“教育部接獲申請後，於11月9日致函要求財政部從2000萬增建新華小和搬遷華小的撥款中，發放300萬給烏魯干中華小。”

她指出，她今日接獲校方通知，董事部經於12月3日接獲300萬的一次性匯款。

“我相信校方將會如期支付建校費給承包商，也希望建校工程順利竣工，確保在2020年啟用新校舍和順利開課。”

烏魯干中華小建校演進表

2012年3月5日 學校獲得教育部搬遷准證

2018年5月23日 學校獲得教育部建校準證

2018年6月1日 建校工程正式開始

2018年8月4日 接獲森美蘭華校董事聯合會來函

2018年9月13日 副教長巡視學校新校地

2018年10月23日 發函學校提出撥款正式申請

2018年11月7日 接獲學校300萬撥款正式申請

2018年11月9日 副教長致函財政部要求發放300萬遷校撥款

2018年12月3日 學校董事部接獲300萬遷校撥款

2019年7月31日 建校工程完成