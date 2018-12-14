敦馬：林吉祥也同意 土團接受好人入黨





（吉隆坡14日訊）首相敦馬哈迪今日說，行動黨元老林吉祥同意土團黨接納前巫統議員加入。

“不是所有巫統黨員都是“壞人”，而土團黨只會接受“好人”入黨。”

也是土團黨主席的馬哈迪今日為大馬伊斯蘭藝術博物館20週年主持開幕禮後，針對行動黨和公正黨領袖反對土團黨接納前巫統議員加入的問題回應時說：“林吉祥同意。

馬哈迪說，本身也是“前巫統黨員”。

“他們接受我，（林）吉祥接受我，這不關是不是黨員的事，而是關乎我們做的事，若你做了一些錯事，當然，你會被拒於門外。”

他指出，退出巫統的議員加入土團黨有附帶條件，包括先成為獨立議員、沒有犯罪記錄、必須支持希盟政府，土團黨將會對他們個別評估，確認沒有問題者才接受他們入黨。

否認莫哈末哈山懇求別解散巫統

針對有人指這樣的做法是背叛人民的委托和信任的問題，馬哈迪沒有正面回應，只說：“我是前巫統黨員，我組織新政黨，否則他們不讓我組織政黨。”

另一方面，馬哈迪也“打臉”巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山。

他說，以莫哈末哈山為首的數名資深巫統領袖10月與他會面，是要針對退出巫統一事徵求他的意見。

稱依沙面控未定罪

他否認莫哈末哈山聲稱有關會面是要懇求他不要解散巫統的說法。

“不，他們只是來見我，告訴我他們將要退出巫統，他們要尋求我的意見，就是這樣，沒有其他。”

另一方面，針對聯邦土地發展局前主席丹斯里莫哈末依沙因涉嫌高價購買酒店被控一事，他說，依沙只是被控上法庭，尚未知有罪與否。