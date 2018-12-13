貫徹黨理念 讓黨活起來 劉華才率民政再出發







（吉隆坡13日訊）1968年以反對黨起家的民政黨，寫下執政檳城39年的輝煌政績，也曾在主流政治的旗杆下贏取10國30州的歷史戰績。可是，2008年308大選之後，民政黨便節節敗退，2018年509全國大選更是全軍覆沒。經歷了慘痛挫敗的民政黨，於6月23日宣布退出國陣、11月17日進行改選，由不曾在前朝政府當過國會議員的原任副主席拿督劉華才以新人姿態，奪下主席職。他擬定了“整頓民政、專業問政”的改革方向，准備在下屆大選與理念相同的政黨結盟，以檳城為前線州再出發，誓要取得零的突破。

劉華才揚言，他會採取藍海戰略，通過策略改變及創新黨，貫徹黨的理念和價值，再通過執行力，讓民政重新“活”過來，成為選民的替代選擇。

他說，很多人都認為民政黨是好黨，只是處在舒適期太久而迷失方向，全軍覆沒敲醒了民政，而退出國陣則讓民政在沒有包袱下重新出發。

自言還不習慣當主席的劉華才坦言壓力極大，也知道黨員確實對民政的未來感到迷惘，不知何去何從，因此，他接領過領導棒子後，首要任務是整頓工作。

他接受中文報聯訪時指出，民政領袖與黨基層嚴重脫節經是不爭的事實。308年在丟失檳城政權時，基層就發出退出國陣的聲音，可是領導層聽到卻不去執行，505的情況也一樣，509之後，民政終於決定退出國陣。

“接下來，我們會展開一系列回到基層的行動。我們已經決定從檳城開始，把每個月進行的中委會議輪流在全馬各州展開，邀請各州、區、支領袖、元老和委員參與，分享意見，以便系統化的整合領導和基層。”

他設下“指標”評估作業程序，每3個月進行表現評估，從而提升及改進各區部的表現。

流動黨校走趴趴灌輸黨理念

“我們也發現很多黨員對黨的歷史認識有限，因此會啟動流動黨校，穿州越區的灌輸黨的理念和價值觀，加強黨員歸宿感，提振黨員的士氣。”

他強調，該黨將以實際行動來照顧黨員，讓黨員感覺與黨同在，凡是能夠出示黨員證的黨員，就能夠在民政旗下的千百家公寓酒店及宏願開放大學享有20%以上的折扣及30%的學費減免；同時也致力與支持民政或黨員開拓的企業合作，讓黨員可以享受到各種福利和減免。

他說，該黨也通過成立特別小組積極招收年輕新黨員，甚至不惜通過打廣告招攬新血。

他也指示組織秘書在玻璃市和砂拉越州設立支、區、州部，給予現有黨員一個“家”。

他稱，該黨將在各個州物色3名前線領袖，為總共30名前線領袖進行培訓，讓他們做好上陣大選或者地方政府選擇的准備。

問政對象瞄準M40群體

劉華才表示，民政未來將朝“專業問政”的方向針對朝野所提出的政策和提議，給予專業的意見和看法，同時擬出解決方式。

他強調，M40中等收入群體將會是最關注的問政對象。

“我們認為，B40群體應該是由政府來照顧，而不上不下的M40群體卻備受忽略，因此民政會著重這一區塊，為這個等級的人民爭取他們的權益。”

他指出，民政將在雪隆率先展開“Kopitiam Talk”（茶室開講）方式，深入各個區域分享民政理念和在各個課題的立場，同時收集人民的反饋，一旦確定了可行模式，就會把茶室開講擴展至全馬各州。

雪隆率先展開Kopitiam Talk

“我們也會通過智囊團啟動民調機掣，應用大數據評估民政改革方向是否正確。”

本身是檳城子民，劉華才已經宣佈將在第15屆全國大選時回歸檳城上陣，以身作則帶領民政“那裡跌倒，那裡站起來”。

他相信民政會是檳城選民的替代選擇，檳城選民對民政絕對不陌生，他們以前是因為拒絕國陣而不選擇民政，可是現在的情況不同了，民政已經不在國陣體系內。

“再者，民主行動黨已經在檳城執政10年，其執政上的不足、弱點，導致民生、經濟敗壞等問題也一一暴露，全新的民政將會成為他們的替代選擇。”

是否結盟都用本身旗幟上陣

劉華才說，民政黨做好與任何政黨，包括與希盟結盟應對下屆大選的准備，然而，無論是否結盟，民政黨都將堅持採用本身的旗幟上陣。

“不過，首先我們必須把黨整頓好，才具有談判的條件。我們可能不能成為改變遊戲規則的人，但絕對有機會成為第三勢力。”

他預測，民政可能沒有與任何政黨結盟，而是單打獨鬥上陣，最終成為“造王者”，成為兩大陣線拉攏的第三勢力。

他強調，民政在下屆大選絕對不會出現“天兵”，確保候選人是深得民心的。

“我們的目標是在一年內把黨整頓好，然後在未來3到5年，行使策略壯大黨。

劉華才坦言，東山再起是他出任黨主席的首個考驗，若民政在第15屆大選無法取得零的突破，重返國會，他將會馬上辭職。