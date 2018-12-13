平靜號5.43億起跳 競投價過低 將另尋買家





（吉隆坡13日訊）大馬政府正在拍賣的超級豪華遊艇“平靜號”，售價至少1億3000萬美元（逾5億4300萬令吉），早前雖然有買家的競投價格達到9位數，卻仍低於最低售價，而遭海事法庭拒絕。

這艘遊艇被指是大馬年輕富商劉特佐濫用一馬發展公司資金所購入，1億3000萬美元是英國獨立估價師Winterbothams有限公司對“平靜號”所進行的估價。

一馬公司代表律師茜巴指出，律師團今日取得海事法庭的庭令，以進入第二階段的銷售工作，這意味政府將採取更積極和主動的做法，與所有潛在買家進行私人交涉或談判。

另一名代表律師傑里米說，進入第二階段後，海事法庭也允許律師團對外公開平靜號的市價，以爭取更多買家。

他表示，政府在第一階段時較為被動，只能通過刊登廣告的方式來吸引潛在買家，進入第二階段後，政府可私下接觸所有的潛在買家，通過交涉的方式為平靜號找到最好的買家。

“若整個程序順利，政府最遲可在明年3月31日就脫售平靜號。”

海事法庭於10月19日宣判，平靜號是使用一馬發展公司資金購入，因而屬於大馬政府，並同意發出“缺庭判決”，宣判平靜號屬於一馬發展公司的兩家子公司——一馬能量有限公司及一馬全球投資有限公司所有；換言之，政府是平靜號的最終合法實益擁有人。

一馬公司是連同其子公司一馬能量有限公司、一馬全球投資有限公司和大馬政府，在平靜號返國的前一天，即8月6日入稟海事法庭申請加速出售平靜號，並在訴狀中把來自開曼群島的平靜號持有人（無列出任何名字）列為唯一答辯人。

隨後，法庭在10月5日同意發出準令，以委任一個主要仲介處理出售平靜號的事宜。