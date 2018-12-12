控竄改1MDB稽查報告 納吉阿魯爾不認罪 50萬保釋金不准分期付







（吉隆坡12日訊）前首相拿督斯里納吉及一馬發展公司（1MDB）前首席執行員阿魯爾甘達，今日被控竄改1MDB稽查報告，兩人否認有罪，法官諭令兩人必須在今天繳付50萬令吉保釋金，不得分期繳付。

65歲的納吉被控濫用職權，指示在1MDB最終稽查報告提呈國會公共賬目委員會之前進行修改，以避免本身受到對付。

他在通譯員宣讀控狀后，向地庭法官阿祖拉否認有罪，地庭批准納吉以50万令吉保釋金及一名擔保人保外候審，并諭令他今天交保。

不得分期交保

他被控身為公職人員即大馬首相，指示在報告完成及提呈公賬會前進行修改，保護本身免于受到与1MDB事件有關的紀律、民事或刑事行動對付，以在和本身有直接利益的1MDB事件中得益。

他被控于2016年2月22至26日期間，在首相署犯下罪行，抵触2009年大馬反貪會法令23（1）條文（濫用職權收受賄賂罪行），一旦罪成，可在相同法令24（1）條文下監禁不超過20年，以及罰款不少于賄金5倍或1万令吉，視何者為高。

至於42歲的阿魯爾甘達，也向地庭法官羅茲娜否認有罪，法官批准他以50万令吉及一名擔保人保外候審，并拒絕他的代表律師拿督西華納登提出分期繳付保釋金的申請，今天必須繳付保釋金。

法庭諭令他交出國際護照直到案件審結，并擇訂明年1月4日重新過堂。

根据控狀，阿魯爾甘達被控與納吉串謀修改報告。

阿魯爾甘達被控于2016年2月22至26日期間，在首相署犯下罪行，抵触2009年大馬反貪會法令28（1）（c）條文（串謀），并与相同法令23（1）條文及24（1）條文同讀，一旦罪成，可判最高20年刑罰及罰款不超過賄金5倍或1万令吉，視何者為高。

聯邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南受委為領導主控團的高級副檢察司，他以阿魯爾甘達和納吉的案件是同一案件為由，要求一起審訊。納吉的代表律師團以資深律師丹斯里莫哈末沙菲宜為首。

阿魯爾甘達今天穿黑色大衣出庭，他在通譯員以馬來語宣讀控狀后說：“我不認罪。”

他神色自若，在進入被告欄前還向庭內的媒体微笑。

納吉：斥希盟政治宣傳

控狀與報導差距大

（八打靈再也12日訊）前首相拿督斯里納吉表示，他今日被控一馬發展公司稽查報告草案提呈到公賬會前發出指示進行修改，與早前媒體的報導差距極大。

他在臉書貼文指出，希盟政府政治宣傳功夫，讓他面對的指控與媒體的報導落差甚大。

“我今早被控在一馬發展公司最終稽查報告草稿定案之前，發出指示作出修改。而媒體報導卻指是已定案的一馬發展公司最終稽查報告被竄改或被修改。”

他強調，他將會在法庭上為自己洗脫罪名。

律師：交保額不同對納吉欠公平

主控官哥巴斯里南副檢察司向法官建議，讓阿魯爾以50萬令吉保外，納吉則以100萬令吉保外候審。

納吉的代表律師沙菲宜立即抗議，因為納吉至已繳付550萬令吉保釋金，而被控相似控狀、相同刑罰的阿魯爾卻只需付比納吉少一半的保釋金。

他說，這對納吉很不公平，更是一種歧視，反建議讓納吉在無需保釋金的情況下保外，即使要付保釋金，數額應是50萬令吉。

他強調，納吉必需向親友籌募保釋金，有關金額不應對他人造成壓迫，更何況納吉沒有潛逃的風險。

主犯串謀待遇有別

哥巴斯里南則回應，因為納吉是主犯，阿魯爾是串謀，因此兩者待遇有別，即便納吉已數次被控，但在設定保釋金方面不應享有特權。

沙菲宜要求法庭允許納吉以分期付款的方式繳付保釋金，即今日繳付20萬令吉，明日繳付20萬令吉及週五繳付10萬令吉。

最終，地庭法官阿祖拉允許納吉以50萬令吉保外，且必須在今日內繳清。

阿魯爾的代表律師拿督西華納登則以阿魯爾目前是無業人士，要求分期付款繳付保釋金，阿魯爾的岳父（68歲）將成為擔保人。

地庭法官羅茲娜笑問：“你確定嗎？（沒有工作）。”

羅茲娜允許阿魯爾以50萬令吉保外，須在今日內繳清，同時交出護照給法庭保管，直到案件審結。

納吉第5次被控面對39罪狀

納吉是第五次被控上庭，至今共面對39項控狀。

他首先於7月4日被控3項失信及一項濫權指控，當中涉及SRC國際公司，並於8月8日加控3項洗黑錢控狀，涉及款項為4200萬令吉。

納吉隨後於9月20日被控4項貪污受賄及21項洗黑錢控狀，涉及一馬發展公司的案件，再於10月25日連同財政部前秘書長丹斯里依爾旺被控6項失信罪，涉案的金額總共66億3606萬5000令吉。