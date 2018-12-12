【華為孟晚舟被捕】若有利貿易談判 特朗普不排除介入

（溫哥華、華盛頓12日訊）中國電訊巨企華為副董事長、財務總監孟晚舟被捕案，美國總統特朗普接受路透社訪問時首度開腔回應，聲稱若符合國家安全利益、或有助與中國達成貿易協議的話，他會介入司法部對孟晚舟案件的調查。

特朗普昨天在白宮橢圓形辦公室接受路透社記者採訪時，被問及是否會干預司法部的調查，他回應道：“只要對國家有益的事情，我都會去做。”

強調國家利益至上

他說：“如果我認為這對國家有益、且肯定有助於有史以來最大的（中美）貿易協議、對國家安全利益有好處。如果我認為有必要，我肯定會介入。”

特朗普續指，孟晚舟案有可能成為中美談判的一部分，白宮會與司法部對話，讓更多人參與進來。當被問及是否願意看到孟晚舟被引渡到美國時，總統則指自己想先看看中方提出的要求。

被問到有無與中國國家主席習近平討論案件，特朗普說，中方目前只是與他的幕僚通電話，未有直接與他聯絡。

擬降美汽車關稅

傳華將調整中國製造2025

特朗普說，美中貿易談判已經透過電話進行，中方已恢復購買美國的大豆，也會對美國進口汽車的關稅稅率，從目前的40%調降至15%。

有華府官員透露，財長姆欽和貿易代表萊特希澤昨天與中國副總理劉鶴通電話時，中方表明願意降低汽車關稅。

另外，美國《華爾街日報》引述消息指，雙方討論了中國向美國購買農產品，以及調整中國基本經濟政策等內容，包括中方開始考慮調整爭取成為科技龍頭的“中國製造2025”計劃，回應美國的猛烈批評。

孟晚舟被准保釋

需接受24小時監控

加拿大卑詩省最高法院經過三天聆訊後，法官決定批准被拘押的孟晚舟以1000萬加元（約3127萬令吉）保釋，包括750萬加元現金，以及多名人士作擔保保釋。

孟晚舟需遵守多項條件，包括交出護照、留在卑詩省、居住在溫哥華的住所及要戴上電子腳鐐、24小時接受保安公司監控、晚上11時至翌日清晨6時不能外出等。

法官又指，對孟晚舟只有兩本有效護照表示滿意，她必須在明年2月6日再出庭，以定出下次聆訊日期。孟晚舟得知獲准保釋後，以手拭淚，又向到庭旁聽的丈夫劉曉棕微笑及點頭。

加拿大政府律師表示，美國政府需要在下月8日前提出正式引渡要求，否則孟晚舟將會獲得釋放。

2月再出庭

華為回應孟晚舟獲准保釋，指相信加拿大和美國的法律體系會給出公正結論，期望美加政府能及時和公正地結束這一事件。

加前外交官被捕

美促華停止任意拘留

加拿大政府證實一名前外交官在中國被拘留，但表示此事與孟晚舟在溫哥華被捕一事無明顯關係。

涉事的前外交官康明凱是定期前往北京期間，週一晚被拘留。康明凱現時是總部設在比利時布魯塞爾的智庫“國際危機組織”擔任東北亞高級顧問。

他在2003至2016年間曾在香港和中國的使領館工作，去年2月起，全職為國際危機組織工作。

加拿大總理杜魯多說，正與中方外交官員直接接觸，以非常嚴肅的態度處理事件；中方對於拘捕康明凱一事尚未有官方解釋。美國國務院關注事件，敦促中國停止所有形式的隨意拘捕，尊重所有個人的保護和自由。

美加擬發旅遊指引

華府消息人士透露，美國國務院擬向前往中國公幹及旅行的美國公民發出新旅遊指引，指中國可能會因孟晚舟事件報復，禁止美國公民出境。加拿大亦準備發出新旅遊指引。

考慮國家安全

加國或加入封殺華為

孟晚舟在加拿大被捕事件繼續發酵，繼美國、澳洲、紐西蘭、日本禁止華為參與建立5G網絡，加拿大官員說，是否讓華為協助發展5G網絡，會優先以國家安全作考慮，令加拿大可能成為下一個封殺華為的國家。

加拿大基建部長尚帕涅說，對複雜的國安問題，相信審慎處理是正確做法；他強調加拿大歡迎所有投資者，但國家安全是優先考慮。他又指︰“我們明白目前的憂慮，需要妥善評估潛在的風險或好處。”美國議員10月時曾接觸加拿大總理杜魯多，游說他下令禁止採用華為的5G設備。