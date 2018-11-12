林冠英：沒一次過減完拉大撥款 政教分離是改革方向

（吉隆坡11日訊）財政部長林冠英說，政治與教育分離是新馬來西亞改革的方向，作為一個長遠的目標，財政部在拉曼大學學院的撥款上採“循序漸進”的途徑，並沒有一次過就把撥款減完，回歸到零。

“別忘記，在2019年的財政預算案中，拉大依然獲得550萬令吉的撥款作為發展開銷。”

他於今日發文告，歡迎隆雪華堂青年團表態支持政黨退出高等學府，亦認同政府應該撥款協助民辦大專院校。

他說，希望聯盟在上台執政後，積極進行各式各樣的改革，希望可以把馬來西亞從貪污腐敗、盜賊治理的國家帶回民主正軌，良好發展。

“當我們談及改革的時候，我們不以種族來做分野，而是以民主、人權、普世價值的原則角度出發，最重要的是，一切依據聯邦憲法。

勿把學生權益當籌碼

“特別是教育這塊，我們認為必須讓教育歸教育，它當以卓越表現和水準為基礎，並不受任何政治干預的影響，我們必須確保這原則得到伸張，還需彰顯於人前，但馬華領袖對拉大信託委員局的控制，沒依法進行委任，已經違背了這一基本原則。”

林冠英說，拉大當年靠華社前仆後繼的捐獻、靠馬華的政治便利與政府的撥款等走到今天的規模。隨著國家政治的轉變，政黨與教育分割，已是必要的改革。

“難能可貴的是，拉大校友自告奮勇，願意為母校作出貢獻，馬華難道不要看到這群拉大培育出來的社會精英接手管理拉大，繼續培育新一代的英才？”

“我已鄭重提醒馬華，拉大的議題底線就是不能把學生權益當作政治籌碼，用來對希望聯盟政府展開政治報復。一旦馬華踩上紅線執意提高學費，財政部除了會在範圍內採取行動，也會聯合其他單位一起全面對付馬華。”