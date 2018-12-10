財長：通過最佳方案 擬賣國家資產改善財務

（吉隆坡10日訊）財政部長林冠英告訴國會，政府正在鑑定可出售資產，以改善國家的財務情況。

“財政部會通過計算方式決定最佳方案，如合理化具有類似授權的公司、關閉有財務負擔的公司與私營部門合作等。”

他於今日在國會下議院回答巫統甲拋峇底區國會議員理查馬力肯的提問時強調，他保證政府將以公開與透明的方式獲得出售資產的最佳價值。

“政府不會通過甩賣的方法賣掉國家資產。”

他說，在脫售政府持有公司時，政府會考量數個因素，包括在公司創建的價值、股東（政府）和新持有者的商業和戰略能力。

另外，林冠英透露，從2018年1月至11月杪，通過政府債券與伊斯蘭債券發行的貸款總額為1045億令吉，當中608億令吉用於再融資貸款，其餘則資助聯邦政府的財政赤字。

他指出，基於國內金融市場具有高流動性，政府很大部分的資金需求是取自國內債發行券與伊斯蘭債券，根據《1959年貸款（本地）法（637法令）》及《1983年政府投資法（275法令）》，這些貸款只能用來支付發展費用以及再融資成熟債務。

“在向外來資源借貸時，政府會依據《1963年對外部門貸款法（403法令）》限制貸款餘額350億令吉，截至9月杪政府的外幣債務僅為214億令吉。”