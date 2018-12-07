避開反ICERD集會 人權日活動展至週日













（吉隆坡7日訊）原先定在明天舉行的國際人權日慶祝活動將展延至週日舉行，集會的時間和地點則保持不變。

人權委員會主席丹斯里拉沙里今午召開記者會說，他們同樣會邀請首相出席週日的活動，但基於時間倉促，他無法確定屆時首相能否出席。此前，首相敦馬哈迪原本答應會出席明日的活動。

活動訂在星期日上午9時起，在八打靈再也東部操場（Padang Timor）舉行。

他也不滿警方以國家安全作為勸告，要他們展延集會的理由。

“這是新的馬來西亞，我們不需再聽到這種行事方式，我也問了警方及首相辦公室所指的（安全）風險，但他們都沒提供我詳情。”

拉沙里聲稱，他昨晚接獲警方關通知後，今早聯繫全國總警長，而全國總警長通過八打靈警區主任正式發函，表明警方的立場。

“之後首相也在內閣討論，最終決定不出席集會，也勸告我們展延。”

“作為獨立機構，人權委員會並不受警方約束，舉行有關活動也無需警方批准。即便有安全風險，警方也應採取步驟確保活動安全舉行。”

與此同時，拉沙里也發表文告說，警方在未透露詳情下，便通知人權委員會和首相辦公室，明天的活動存在嚴重風險。

文告強調，人權委員會對一個秉持人權的政府，因受壓力和極端主義的伎倆影響，導致須展延已在數個月前就已計劃好的慶祝活動感失望。

“我們誠摯向所有公眾、賓客、參與者及志工表示道歉。”

拉沙里駁斥明日的活動是與反ICERD集會打對台的說法。

他解釋，人權委員會是根據首相辦公室提供的日期，在10月18日便定下世界人權日歡慶活動的日子。人權委員會衷心地支持和平集會權利的原則。

他說，有人指控人權委員會舉辦的活動獲首相出席，是為了反擊反ICERD集會，這旨在玷污人權委員會在人民眼中的聲譽，也是齷齪的政治。

此外，人權律師西蒂卡欣強調，根據和平集會法，當兩場集會同時舉行須取消其中一場時，讓路的應是後來才通知的一方，即反消除一切形式種族主義國際操公約集會。

人權委員會成員拿督馬永貴、拿督許綠蒂及傑拉德佐瑟也出席記者會。

人權委員會道歉

拉沙里發表文告，藉此駁斥有關和反ICERD集會打對台的指控時強調，人權委員會衷心地支持和平集會權力的原則。“一些人指控人權委員會舉辦的活動有首相出席，是為了反擊反ICERD集會，這旨在玷污人權委員會在人民眼中的聲譽，這是齷齪政治。”

土團 誠信黨 公正黨 不阻黨員出席集會

（八打靈再也7日訊）土團黨、誠信黨和公正黨的希盟3黨黨員可自由選擇是否出席明天舉行的反《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD）集會。

3黨領袖表示，黨沒有發出任何指示，阻止或支持黨員出席明日舉行的大集會，不過土團黨和誠信黨相信黨員清楚黨的立場，不會出席明天的集會。

誠信黨：沒任何指示

土團黨署理總裁拿督斯里慕克力說，土團黨並沒有發出任何指示，以阻止黨員或支持者出席反對ICERD大集會或人權集會(今宣佈展延)，所以儘管黨員出席也不會受到黨的紀律對付。

“我們沒有發出這樣的指示，這是他們的自由，選擇是否要出席。”

他說，土團黨的黨員已經知曉，土團黨在這之前已經發表文告，反對任何試圖承認ICERD的決定。

也是吉打州務大臣的他對這件事情的看法是，根本無需這樣的反對大集會，因為州政府和聯邦政府已經發出清楚的聲明，不會承認ICERD，他看不到示威的目的是為何。

誠信黨副主席哈山巴哈隆表示，誠信黨對於這2場集會沒有發出任何指示，包括阻止黨員或鼓勵黨員出席。

他說，這是一個民主的社會，黨員可以自由決定是否要出席。

蔡添強：只是普通集會

不過他說，相信黨員已經清楚明白黨的立場，不會出席反ICERD大集會，誠信黨的領袖也不會出席。

公正黨副主席蔡添強也說，公正黨沒有發出指示給黨員或支持者，阻止他們出席這2場的集會。

對於這2場集會的立場，蔡添強說，只是普通的集會。

慶典與反ICERD集會撞期 安努亞慕沙抨人權會挑釁

（哥打峇魯7日訊）巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙指人權日慶祝活動與反ICERD集會撞期，是形同挑釁。

人權委員會今日發文告澄清這項慶祝活動並非沖著反ICERD集會而來，撞期純屬巧合，但是，安努亞慕沙堅持認為，人權委員會所舉辦的人權日慶祝活動，是事先策劃的挑釁之舉，政府必須為此負起責任。

安努亞慕沙是在丹州哥打峇魯與伊斯蘭黨領袖同台出席反ICERD集會造勢大會後，對記者發表談話。

他說，上述2個活動的距離太接近了，兩方的出席者很容易碰頭。

“對我而言，這根本是事先策劃的挑釁之舉，兩個活動的出席者或許是在不同的地方集合，不過，他們有可能在路上或搭地鐵時碰頭。萬一當中有人故意找渣，該怎麼辦？

“人權日的正日是在星期一，即使要安排公務員出席，安排在星期日或星期一都無所謂，為何偏要選星期六？萬一出事，政府就必須負上全責！”

讚賞丹州明列事假

安努亞慕沙也對伊黨丹州政府將12月9日（星期日）列為事假表示贊賞，証明以馬來人為主的吉蘭丹，在捍衛宗教和種族的權益上是站在最前線的。

安努亞慕沙希望大家不要批評丹州政府宣布事假的決定，因為丹州人民很重視這項集會的意義，人民和州政府站在一起，都希望反ICERD集會成功舉行。

指政府已表明不簽ICERD 愛國者協會促停止集會

（吉隆坡7日訊）全國愛國者協會主席拿督莫哈末阿沙德表示，既然政府宣布不簽署“消除一切形式種族主義國際公約”（ICERD）後，就沒有理由再舉行集會。

“這完全是垃圾，他們在玩弄危險遊戲，我們不要再看到另一個5月13日（513事件）。愛國者協會要求立即停止集會。”

根據網絡媒體《透視大馬》報道，巫統、伊斯蘭黨及土著權威組織領袖都公開支持集會，並號召支持者參與明日下午2時至6時在吉隆坡獨立廣場的集會。

莫哈末阿沙德表示，領袖應該專注在中庸及團結所有族群。

“為什麼獨立61年後還會有未解決的種族關係課題？為何政治人物一直在說種族？他們到底要向年輕一代灌輸什麼文化？”

他促請巫統主席拿督斯里阿末扎希取消集會，並專注在他所面對的45項貪污指控。

他也譴責土著權威組織主席拿督依布拉欣阿里日前宣稱若政府支持ICERD，將號召“狂亂”（amok）活動。

“他（依布拉欣）應該閉嘴，他應該一個人去狂亂，然後我們看看當局如何對付他。”

“這些都是挑釁。難道如今發表這些談話是適當的嗎？”