林冠英反譏馬華 “解散國陣”是戲碼

（吉隆坡6日訊）民主行動黨秘書長林冠英說，原來所謂的“解散國陣”只是一場戲，馬華總會長魏家祥終究選擇和巫統、伊黨站在同一陣線，彼此共同進退，繼續稱兄道弟。

他今日在文告說，上星期的馬華代表大會上，眾代表議決授權中委會推動“解散國陣”。馬華總會長魏家祥在會後還言之鑿鑿地表示，未來組織新聯盟也要看對象，馬華強調和諧與中庸，假設新盟友屬於極端，則不符合馬華的理念，勉強也沒有幸福。然而不過幾天而已，魏家祥非但沒有與國陣切割，還和巫統、伊黨手牽手連成一線，繼續擁抱種族極端主義，實在令人驚訝。

他說，他親眼看到魏家祥在國會上，是如何在巫統主席阿末扎希以及副主席伊斯邁沙布裡的指示下，就禁止西華拉茲出席國會一事發言。魏家祥在巫統或國陣黨魁面前表現得如此唯命是從，謙卑恭敬，委實不像一個即將要解散國陣的異議者。

文告說，不管是廖中萊要開除巫統出國陣，還是魏家祥要解散國陣，其實離開國陣與否，馬華領導層敷衍的不是華社，因為華社早已經唾棄馬華，馬華退出國陣與否對華社已經不重要，馬華現在敷衍的竟然是馬華自己的黨員，魏家祥有必要跟馬華的百萬黨員道歉。

“馬華現在選擇和擁抱種族極端主義的巫統伊黨站在同一陣線，等同支持週末的反ICERD、反非馬來人、反非穆斯林、反希盟政府的大集會。既然如此，ICERD大集會若出現任何不愉快的事情，魏家祥和巫統、伊黨都應該全權負責。”